ADM réduit ses perspectives de bénéfices pour 2025 en raison de l'incertitude entourant les biocarburants et le commerce ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Réduction des prévisions de BPA ajusté pour 2025 à 3,25-3,50 $ contre 4,00 $ auparavant

BPA ajusté du 3ème trimestre: 92 cents contre 85 cents prévus

La société prévoit un rebond des bénéfices en 2026

(Mise à jour des actions, ajout d'une citation du directeur général) par Karl Plume et Katha Kalia

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 pour un troisième trimestre consécutif, mardi, alors que l'incertitude de la politique américaine en matière de biocarburants et les perturbations du commerce mondial ont exercé une pression sur les marges de trituration des oléagineux.

Les actions étaient en baisse d'environ 1 % en milieu de matinée après avoir chuté de près de 11 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

ADM et ses homologues de l'agroalimentaire ont vu leurs bénéfices s'éroder au cours des derniers trimestres en raison de l'abondance des récoltes mondiales et des bouleversements du marché des matières premières qui ont réduit les marges.

Les menaces de tarifs douaniers proférées par le président américain Donald Trump et les délais décalés pour l'application des droits de douane ont créé des difficultés supplémentaires pour les négociants en grains mondiaux comme ADM, notamment en stoppant les achats chinois de soja américain et d'autres produits agricoles qui ont fait chuter les prix des récoltes à leur plus bas niveau depuis plusieurs années.

Le report des décisions relatives à la politique américaine en matière de biocarburants , notamment en ce qui concerne les exigences en matière de mélange de carburants renouvelables, a ralenti l'utilisation de matières premières telles que l'huile de soja produite dans les usines de transformation d'ADM.

ADM PRÉVOIT UN REBOND DES BÉNÉFICES EN 2026

Le bénéfice du segment des services agricoles et des oléagineux d'ADM, sa plus grande division, a chuté de 21 % au troisième trimestre pour atteindre 379 millions de dollars, une chute de 93 % des bénéfices liés à la trituration ayant éclipsé les gains provenant des exportations importantes de maïs et de farine de soja.

ADM a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté de 3,25 à 3,50 dollars par action pour 2025, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'environ 4,00 dollars et en dessous de l'estimation des analystes de 3,79 dollars par action. S'il est réalisé, le bénéfice serait le plus faible d'ADM depuis 2019.

Toutefois, l'entreprise prévoit un rebond des bénéfices en 2026.

"Les progrès récents de l'accord avec la Chine, associés à notre attente d'une clarification de la politique américaine en matière de biocarburants au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, constituent une configuration encourageante pour l'année prochaine", a déclaré le directeur général Juan Luciano.

La semaine dernière, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont convenu de réduire certains droits de douane, et la Chine s'est engagée à reprendre les achats de soja américain après les avoir évités pendant des mois.

ADM a déclaré un bénéfice ajusté de 92 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, un plus bas en six ans pour le trimestre, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 85 cents, selon les données compilées par LSEG.