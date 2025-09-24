ADM réduit ses coûts en créant une co-entreprise pour ses usines d'aliments pour animaux aux États-Unis

(Ajout de détails sur ADM tout au long du texte et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Tom Polansek et Katha Kalia

Archer-Daniels-Midland ADM.N va regrouper ses 11 usines américaines d'aliments pour animaux dans une coentreprise dans laquelle elle détient une participation minoritaire, a déclaré la société mardi, alors qu'elle cherche à réduire ses coûts et à simplifier son portefeuille.

ADM a supprimé des emplois et réduit certaines opérations depuis qu'elle a annoncé en février qu'elle prévoyait de réduire ses coûts de 500 à 700 millions de dollars sur une période de trois à cinq ans.

L'entreprise, qui est l'un des plus grands négociants en céréales au monde, a été confrontée cette année aux bouleversements commerciaux aux États-Unis et à l'incertitude entourant les politiques en matière de biocarburants .

Dans le cadre du nouvel accord, ADM a déclaré qu'elle formerait une coentreprise d'aliments pour animaux avec le développeur de produits agricoles Alltech. ADM apportera ses usines d'aliments pour animaux aux États-Unis, tandis qu'Alltech apportera des activités comprenant 18 usines d'aliments pour animaux aux États-Unis et 15 au Canada.

Alltech sera l'actionnaire majoritaire et la coentreprise sera dirigée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants des deux entreprises, selon un communiqué.

"ADM a toujours développé ses activités dans le domaine de l'alimentation animale par le biais d'acquisitions, mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous jusqu'à présent", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar. "Il est logique qu'ADM recherche ce type de partenariats qui pourraient ajouter de la valeur à ses activités."

La coentreprise fait partie de la stratégie d'ADM visant à diversifier son activité de nutrition animale vers des ingrédients spécialisés à plus forte marge, a déclaré la société dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). Sa division de nutrition animale fait partie du segment ADM nutrition.

L'année dernière, une enquête interne a révélé que les ventes entre l'activité de nutrition d'ADM et d'autres unités de base n'étaient pas enregistrées correctement. Le segment de la nutrition a lutté pour atteindre des objectifs de revenus élevés.

ADM possède des usines d'aliments pour animaux au Mexique et dans d'autres régions qui ne font pas partie de la coentreprise, et la société a déclaré qu'elle conserverait ses activités américaines dans le domaine des prémélanges et des additifs.

Les entreprises prévoient de finaliser la transaction et de lancer le partenariat au premier trimestre 2026.