ADM et Alltech lancent une co-entreprise nord-américaine dans le domaine de l'alimentation animale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N et le développeur de produits agricoles Alltech ont signé un accord pour lancer une coentreprise nord-américaine d'alimentation animale, ont déclaré les entreprises mardi.

Les entreprises Hubbard Feeds et Masterfeeds d'Alltech, 18 usines d'aliments pour animaux aux États-Unis et 15 au Canada, et les 11 usines d'aliments pour animaux d'ADM aux États-Unis constitueront la coentreprise.

La coentreprise sera détenue majoritairement par Alltech et dirigée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants des deux entreprises.

Alltech conservera ses activités Ridley Block, Ridley Feed Ingredients et Alltech Specialty Ingredients, tandis qu'ADM conservera ses activités de prémélange et d'additifs, ont indiqué les deux sociétés.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.