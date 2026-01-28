ADM doit payer une pénalité de 40 millions de dollars pour répondre aux accusations de la SEC, selon l'autorité de régulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland Company ADM.N paiera une pénalité civile de 40 millions de dollars après que la Securities and Exchange Commission américaine l'ait accusé, ainsi que deux de ses anciens dirigeants, d'avoir gonflé les performances d'un segment d'activité clé, a déclaré l'autorité de régulation mardi.