Adidas vise une hausse de son bénéfice d'exploitation en 2026
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 08:34

L'équipementier sportif allemand a annoncé ce mercredi anticiper une hausse de son bénéfice d'exploitation, attendu autour de 2,3 milliards d'euros cette année.

Adidas précise viser une progression de son chiffre d'affaires, hors effets de change, d'environ 5% à 9% en 2026, soit près de 2 MdsEUR supplémentaires. En 2025, Adidas a réalisé un chiffre d'affaires de 24,8 MdsEUR pour un bénéfice d'exploitation de 2,06 MdsEUR.

Adidas prévoit de lancer en 2026 un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard d'euros. L'équipementier sportif envisage également de mener des programmes de rachat d'un montant similaire en 2027 et 2028, sous réserve d'une solide génération de trésorerie, de notations de crédit favorables et du maintien de la flexibilité de son bilan.

La direction propose un dividende de 2,80 EUR par action au titre de 2025, soit une hausse de 40%.

Le groupe a par ailleurs proposé que Nassef Sawiris, membre du conseil de surveillance, succède à Thomas Rabe au poste de président.

Adidas a également prolongé jusqu'à fin 2030 le contrat de son président du directoire Bjorn Gulden, qui pilote la transformation de la marque depuis le début de l'année 2023.

En préouverture, la réaction initiale était négative : le marché anticipait un résultat d'exploitation plus élevé en 2026.

