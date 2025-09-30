adidas: UBS reste à l'achat avant la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 12:56
'L'accélération au troisième trimestre devrait démontrer que la dynamique d'adidas reste intacte et pourrait se prolonger jusqu'en 2026' indique UBS.
Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique qu'une visite effectuée au siège social d'adidas 'a renforcé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à surpasser son secteur au cours des prochaines années'.
Malgré la volatilité extérieure et les risques macroéconomiques, la société a confirmé ses prévisions pour 2025. Ainsi, adidas prévoit de continuer à gagner des parts de marché et à augmenter ses ventes à taux de change constants à un rythme élevé à un chiffre en 2025.
adidas prévoit une hausse de son résultat d'exploitation à un niveau compris entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros en 2025.
Valeurs associées
|182,100 EUR
|XETRA
|+0,55%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/09/2025 à 12:56:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Jefferies relève l'objectif de prix de l'entreprise de services publics ... Lire la suite
-
Investissement, consommation, exportations... "Tous les moteurs traditionnels de la croissance sont à l'arrêt" dans l'archipel. Plombée par l'effondrement du tourisme et le coût des émeutes, l'économie de la Nouvelle-Calédonie a connu en 2024 sa pire récession ... Lire la suite
-
Pourboires non taxés, régime fiscal favorable au "Fait maison" : la "restauration traditionnelle" salue les annonces de Macron
Le chef de l'Etat a notamment dit vouloir pérenniser le régime dérogatoire de défiscalisation des pourboires par carte bancaire, qui devait s'achever à la fin de l'année. Plus globalement, le président de la République exprime sa volonté de vouloir avantager "ceux ... Lire la suite
-
L’or s’envole et affole les compteurs : en hausse de 45 % depuis janvier, au-delà des 3800 dollars l’once, et déjà en route vers les 4000 dollars. Une ascension spectaculaire qui interroge : bulle spéculative ou reflet d’un monde en tension ? Taux américains, incertitudes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer