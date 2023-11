Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: titre en hausse, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'annonce de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, adidas s'arroge près de 2% à Francfort.



Dans ce contexte, Stifel a confirmé ce matin sa note 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours de 150 à 155 euros.



Le broker pointe la satisfaction de la direction quant à la façon dont le carnet de commandes de l'automne-hiver 2024 se constitue, et souligne qu'elle s'attend pour 2024 à un second semestre plus fort que le premier.



'La priorité à court terme est de poursuivre le rafraîchissement des stocks, qui est maintenant vu à un niveau satisfaisant en dehors des Etats-Unis', ajoute Stifel, qui confirme attendre une marge d'EBIT de 10% en 2026.







