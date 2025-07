Adidas: souffle le chaud et le froid, le titre est sanctionné information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 09:27









(Zonebourse.com) - Adidas a bouclé un premier semestre 2025 en nette progression, avec un chiffre d'affaires de 12,1 milliards d'euros, en hausse de 7,3% sur un an. Cette croissance s'appuie sur de bonnes performances commerciales dans plusieurs régions clés, malgré un contexte économique mondial incertain.



Le bénéfice net a plus que doublé, atteignant 810 millions d'euros (+115,6%), grâce à une politique de réduction des coûts et à une marge brute en hausse, passée de 51,0% à 51,9%.



Les nouveaux droits de douane américains vont alourdir ses coûts de 200 millions d'euros supplémentaires au second semestre, après avoir déjà grevé ses résultats du deuxième trimestre à hauteur de plusieurs dizaines de millions.



Le chiffre d'affaires est légèrement inférieur à ce que prévoyaient les analystes, mais les marges sont plus élevées.



'L'absence de révision à la hausse des prévisions d'EBIT pour l'exercice 2025 semble être due à l'incertitude croissante concernant les droits de douane et à la volatilité des marchés finaux', note Jefferies ce matin, en faisant preuve d'une certaine prudence pour le second semestre.



Malgré ce contexte difficile, le groupe allemand de vêtements de sport a confirmé ses objectifs annuels.



Son PDG Bjorn Gulden a toutefois exprimé son incertitude quant aux effets indirects que pourraient avoir ces mesures sur la demande, en cas d'accélération de l'inflation, une réserve qui avait pour effet de faire chuter le titre de 7% mercredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort, soit la plus mauvaise performance de l'indice DAX.







