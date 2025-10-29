Adidas se remet de l'affaire Yeezy, la Samba continue de croître

Ventes mondiales en hausse de 3% à 6,63 milliards d'euros, Amérique du Nord en baisse de 5%

L'Amérique du Nord est la région la plus faible, même en tenant compte de la faiblesse du dollar

Les droits de douane américains affecteront le bénéfice d'exploitation de 2025 de 120 millions d'euros

Les actions d'Adidas chutent de plus de 10%

Le directeur général d'Adidas

ADSGn.DE a déclaré mercredi que les détaillants "nerveux" aux États-Unis commandaient moins de produits à l'avance en attendant de voir le plein impact des tarifs douaniers du président Donald Trump sur les acheteurs américains.

Il a également signalé des remises généralisées, signe d'incertitude parmi les détaillants et les consommateurs.

Les ventes d'Adidas au troisième trimestre, touchées par la faiblesse du dollar, ont chuté de 5 % en Amérique du Nord, bien que, même en ajustant l'impact des devises, son deuxième marché le plus important après l'Europe ait été le moins performant.

Ses actions ont clôturé en baisse de plus de 10 %, la plus forte chute journalière depuis la fin du mois de juillet, malgré un chiffre d'affaires global en hausse de 3 % pour atteindre un record trimestriel de 6,63 milliards d'euros (7,73 milliards de dollars).

"(Les détaillants américains) sont très prudents... Vous voyez donc clairement qu'ils veulent acheter moins en amont", a déclaré Bjorn Gulden lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, ajoutant qu'ils étaient également "très flexibles" en ce qui concerne les remises, car ils doivent écouler les stocks accumulés par d'autres grandes marques.

M. Gulden a ensuite déclaré aux investisseurs que la tendance à la réduction nuisait aux ventes d'Adidas au prix fort.

"Si vous êtes au prix fort sur une chaussure à 100 euros et que le concurrent est à 50 % sur une chaussure à 200 euros, il est évident que vous vendrez moins"

À l'approche du "Black Friday", le plus grand événement commercial de l'année, M. Gulden a déclaré qu'il ne pensait pas que les remises seraient inférieures à celles de l'année dernière.

ATTÉNUER L'IMPACT DES DROITS DE DOUANE EN AUGMENTANT LES PRIX ET EN MODIFIANT LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Adidas s'attend à ce que les droits de douane américains réduisent son bénéfice d'exploitation de 120 millions d'euros cette année, le plus gros impact se produisant au quatrième trimestre, a déclaré M. Gulden. Ce chiffre est inférieur à une estimation précédente de 200 millions d'euros, après que la hausse des prix et les modifications de la chaîne d'approvisionnement aient partiellement compensé les nouvelles taxes.

M. Gulden a déclaré qu'Adidas avait essayé de ne pas augmenter les prix de ses chaussures et vêtements moins chers, car ces clients sont plus sensibles aux augmentations, optant plutôt pour une hausse des prix sur les articles plus chers.

La célèbre basket Samba d'Adidas, par exemple, est désormais vendue à 100 dollars, contre 90 dollars auparavant.

Toutefois, M. Gulden a déclaré qu'il ne pensait pas que les augmentations de prix étaient encore visibles pour de nombreux consommateurs.

À l'instar d'autres marques de vêtements de sport, qui s'approvisionnent en Asie pour tout ce qui va des survêtements aux baskets, Adidas a réduit son approvisionnement de la Chine vers les États-Unis afin de gérer l'impact de l'augmentation des droits de douane américains.

La force de l'euro par rapport au dollar a, quant à elle, porté un coup de 300 millions d'euros au chiffre d'affaires trimestriel. En tenant compte de l'impact de la monnaie, les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 1 %, bien qu'elles restent nettement inférieures au chiffre global de 8 % d'Adidas corrigé des effets de la monnaie.

ADIDAS SE REMET DE L'AFFAIRE YEEZY, LA SAMBA CONTINUE DE CROÎTRE

"Même si le consommateur en général n'est pas très fort et qu'il y avait beaucoup de stocks sur le marché, Adidas a réussi à bien se développer", a déclaré Simon Jaeger, gestionnaire de portefeuille chez Flossbach von Storch à Cologne.

Adidas se remet encore de l'affaire Yeezy après avoir mis fin à son partenariat très rentable avec le créateur de la marque - le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West - en raison de ses propos antisémites.

La perte de la ligne a conduit l'entreprise à une perte annuelle en 2023.

Sous la direction de M. Gulden, la croissance d'Adidas après Yeezy a été alimentée par des baskets rétro multicolores de type "terrasse", comme la Samba et la Gazelle.

"La Samba continue de se développer. Je sais que les gens disent que c'est fini, mais ce n'est pas le cas", a déclaré M. Gulden.

Mais Adidas a cherché de nouvelles sources de croissance alors que la tendance s'inversait, comme le segment de la course à pied, qui a progressé de 30 % au cours du trimestre, améliorant ainsi la croissance de 25 % du deuxième trimestre.

(1 dollar = 0,8575 euro)