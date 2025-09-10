Adidas s'engage aux côtés de Audi F1 pour plusieurs années
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 15:30
Adidas annonce un partenariat pluriannuel avec la future équipe Audi F1, qui fera ses débuts dans la catégorie Reine du sport auto dès la saison 2026.
L'équipementier deviendra ainsi partenaire officiel de l'écurie, fournissant vêtements, chaussures et accessoires techniques pour les pilotes, mécaniciens et supporters. Une collection mondiale 'adidas x Audi F1' sera lancée en février 2026, avant la première course de l'écurie.
Bjoern Gulden, directeur général d'Adidas, déclare que ce partenariat marque 'un nouveau chapitre passionnant en F1' et illustre l'engagement de la marque envers l'innovation et le style. Jonathan Wheatley, Team Principal de l'équipe Audi F1, souligne que l'accord 'représente une étape clé' pour l'écurie et vise à i'nspirer une nouvelle génération de fans.
Valeurs associées
|178,800 EUR
|XETRA
|+0,39%
