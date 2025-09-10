 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 771,16
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Adidas s'engage aux côtés de Audi F1 pour plusieurs années
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 15:30

(Zonebourse.com) -




Adidas annonce un partenariat pluriannuel avec la future équipe Audi F1, qui fera ses débuts dans la catégorie Reine du sport auto dès la saison 2026.

L'équipementier deviendra ainsi partenaire officiel de l'écurie, fournissant vêtements, chaussures et accessoires techniques pour les pilotes, mécaniciens et supporters. Une collection mondiale 'adidas x Audi F1' sera lancée en février 2026, avant la première course de l'écurie.

Bjoern Gulden, directeur général d'Adidas, déclare que ce partenariat marque 'un nouveau chapitre passionnant en F1' et illustre l'engagement de la marque envers l'innovation et le style. Jonathan Wheatley, Team Principal de l'équipe Audi F1, souligne que l'accord 'représente une étape clé' pour l'écurie et vise à i'nspirer une nouvelle génération de fans.










Valeurs associées

ADIDAS
178,800 EUR XETRA +0,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : de la patience à l’action
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2025 15:39 

    Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite

  • Thales ENSEIGNE (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales a signé un contrat pour des stations radio en Malaisie
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 15:39 

    (Zonebourse.com) - Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes. Avec ce contrat, ... Lire la suite

  • Les sièges respectifs de la Fed et de la BCE. (Crédits: Federal Reserve / BCE)
    BCE : pas de baisse des taux attendue en septembre
    information fournie par Swiss Life AM FR 10.09.2025 15:24 

    Par Edouard Faure, Responsable du département Crédit France de Swiss Life Asset Managers France Jeudi 11 septembre, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) devrait opter pour le statuq uo, maintenant le taux de facilité de dépôt à 2%. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank