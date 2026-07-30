Adidas revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année, après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu au premier semestre.

Il table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre 9% et 10%, contre une prévision antérieure tablant sur une croissance à un chiffre élevée.