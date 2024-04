Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: renoue avec les bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - adidas annonce que ses ventes nettes ont atteint 5458 ME au 1er trimestre, en hausse de 3,5% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation ressort à 336 ME, contre 60 ME douze mois plus tôt, soit plus que quintuplé .



adidas enregistre ainsi un bénéfice net part du groupe de 170 ME, loin de la perte de 39 ME du 1er trimestre 2023, laissant apparaître un BPA de 0,96 euro, contre -0,18 euro il y a un an.



adidas s'attend à ce que ses revenus augmentent à un taux 'moyen à élevé' à un chiffre en 2024, alors que la firme visait un taux 'moyen' à un chiffre jusqu'à présent.



Adidas prévoit par ailleurs que le stock restant de Yeezy sera vendu en moyenne au prix coûtant, ce qui se traduira par un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros sur le reste de l'année.







Valeurs associées ADIDAS XETRA -1.72%