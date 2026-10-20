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Adidas relève ses prévisions annuelles après un troisième trimestre record
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 20:26

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Adidas a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice opérationnel pour 2026, après une progression de 37% de son résultat au troisième trimestre. Celui-ci a atteint un record de 1,008 milliard d'euros, contre 736 millions d'euros un an auparavant. Cette performance repose sur la solidité des ventes à plein tarif, le succès des collections rétro et la demande stimulée par la Coupe du monde de football. L'équipementier allemand poursuit également le lancement de nouveaux modèles pour soutenir sa croissance face à ses concurrents, notamment Nike.

Le groupe bénéficie par ailleurs d'un remboursement d'environ 200 millions d'euros de droits de douane américains, obtenu à la suite d'une décision de justice. Adidas prévoit toutefois de réinvestir près de 100 millions d'euros au quatrième trimestre. Il anticipe désormais un résultat opérationnel annuel de 2,5 milliards d'euros, contre 2,3 milliards d'euros précédemment. Ces données ont été dévoilées lors d'une publication financière anticipée, avant la présentation complète des résultats trimestriels prévue le 29 octobre.

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