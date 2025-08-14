Adidas relance ses collections Teamgeist et Megaride information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 12:40









(Zonebourse.com) - Adidas annonce le lancement automne/hiver 2025 de ses collections Teamgeist et Megaride, revisitant deux gammes emblématiques des années 2000.



Teamgeist, inspirée des maillots et ballons du tournoi majeur de 2006, revient avec des coupes amples et des matières techniques, déclinée en survêtements, shorts, T-shirts et sweats.



Megaride, connue pour sa semelle intermédiaire 'open-tunnel', est proposée en quatre modèles revisités aux lignes futuristes.



La campagne met en avant le footballeur Lamine Yamal, 18 ans, reconnu parmi les meilleurs joueurs mondiaux. La collection est disponible dès le 14 août dans une sélection de magasins et en ligne.





