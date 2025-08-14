 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 840,33
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Adidas relance ses collections Teamgeist et Megaride
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 12:40

(Zonebourse.com) - Adidas annonce le lancement automne/hiver 2025 de ses collections Teamgeist et Megaride, revisitant deux gammes emblématiques des années 2000.

Teamgeist, inspirée des maillots et ballons du tournoi majeur de 2006, revient avec des coupes amples et des matières techniques, déclinée en survêtements, shorts, T-shirts et sweats.

Megaride, connue pour sa semelle intermédiaire 'open-tunnel', est proposée en quatre modèles revisités aux lignes futuristes.

La campagne met en avant le footballeur Lamine Yamal, 18 ans, reconnu parmi les meilleurs joueurs mondiaux. La collection est disponible dès le 14 août dans une sélection de magasins et en ligne.

Valeurs associées

ADIDAS
166,950 EUR XETRA -0,63%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à la suite d'une frappe israélienne, à Khan Younis.
    La ville de Gaza visée par de nouvelles frappes israéliennes
    information fournie par Reuters 14.08.2025 13:05 

    par Nidal al-Mughrabi La ville de Gaza a été la cible de nouvelles frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait onze morts au moins, selon les autorités de santé locales. En Egypte, le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à reprendre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.08.2025 12:44 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Deere & Co, Kodiak Sciences, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis
    Wall Street vue sans direction, prudence avant le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 14.08.2025 12:38 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, à la veille du sommet crucial entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui pourrait aboutir à un ... Lire la suite

  • Un nombre croissant d'entreprises misent sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs, une stratégie à fort potentiel mais à haut risque ( AFP / Ozan KOSE )
    Le bitcoin franchit un nouveau record à 124.000 dollars
    information fournie par AFP 14.08.2025 12:30 

    Le bitcoin a touché un nouveau record jeudi, poussé par des achats institutionnels, une législation favorable aux Etats-Unis et la perspective d'une reprise des baisses de taux américains, le yen bénéficiant à l'inverse des spéculations sur une hausse des taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank