adidas: recul du titre après des prévisions jugées prudentes information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - adidas recule en Bourse ce jeudi après avoir fait état de prévisions jugées prudentes pour 2025, après avoir dévoilé des résultats annuels 2024 meilleurs que prévu.



L'équipementier sportif a déclaré viser une croissance comprise entre 5% et 10% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires cette année, contre une prévision des analystes de 11%.



Le groupe allemand pense par ailleurs dégager un résultat opérationnel (Ebit) allant de 1,7 à 1,8 milliard d'euros sur l'exercice, alors que le consensus l'attendait à 2,2 milliards d'euros.



Ces annonces faisaient baisser le titre en Bourse de Francfort où l'action lâchait près de 2% en fin de matinée, soit l'une des plus fortes baisses de l'indice des valeurs allemandes DAX qui prenait 2,2% au même moment.



En dépit de ces perspectives jugées 'conservatrices', bon nombre d'analystes recommandent aux investisseurs de profiter de cet accès de faiblesse afin de renforcer leurs positions sur le titre, rappelant que le groupe est connu pour sa prudence en matière d'objectifs.



'Nous nous attendons à ce qu'adidas publie un chiffre d'affaires et un Ebit bien au-dessus des prévisions que le groupe a communiquées', réagissent les équipes de RBC.



'La société s'est déjà montrée prudente par le passé, la 'méthode Gulden' consistant à promettre peu mais à faire mieux que prévu', rappelle-t-on chez Stifel.



Björn Gulden, son directeur général, a effectivement confirmé que le groupe entamait l'exercice 2025 'en bonne forme' et se montrait optimiste pour le futur, anticipant des gains de parts de marchés dans toutes ses zones géographiques.





ADIDAS 240,50 EUR XETRA +1,18%