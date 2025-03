adidas: nouvel équipementier maillot de Liverpool information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Le club de football anglais Liverpool FC a annoncé lundi avoir choisi adidas afin de lui fournir des maillots à compter de la prochaine saison.



Aux termes de l'accord pluriannuel, adidas équipera Liverpool avec des tenues de match et d'entraînement pour les équipes masculines, féminines et jeunes, ainsi que du merchandising destiné aux fans.



Dans un communiqué, Liverpool rappelle qu'adidas lui avait déjà fourni des équipements entre 1985 et 1996, puis entre 2006 et 2012, périodes pendant lesquelles le club avait remporté trois Championnats et trois Coupes de la Ligue.



Les nouveaux maillots seront dévoilés le 1er août prochain.



Liverpool, 19 fois champion d'Angleterre et vainqueur de six Ligues des champions, est pour l'instant équipé par Nike, le grand rival d'adidas et numéro un mondial des articles de sport.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.





