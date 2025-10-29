Adidas met en garde contre les tarifs douaniers alors que les détaillants américains "nerveux" commandent moins à l'avance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ventes mondiales en hausse de 3% à 6,63 milliards d'euros, Amérique du Nord en baisse de 5%

L'Amérique du Nord est la région la plus faible, même en tenant compte de la faiblesse du dollar

Les droits de douane américains affecteront le bénéfice d'exploitation de 2025 de 120 millions d'euros

L'action Adidas en baisse de près de 7%

(Refonte, ajout de citations du directeur général sur les détaillants et les États-Unis) par Linda Pasquini et Helen Reid

Le directeur général d'Adidas ADSGn.DE a déclaré mercredi que les détaillants nerveux aux États-Unis commandaient moins de produits à l'avance en attendant de voir le plein impact des

tarifs douaniers duprésident américain Donald Trump

sur les acheteurs américains.

Les ventes d'Adidas au troisième trimestre, touchées par la faiblesse du dollar, ont chuté de 5 % en Amérique du Nord, bien que même en ajustant l'impact des devises, la région - son deuxième marché le plus important après l'Europe - ait été la moins performante.

Ses actions étaient en baisse de près de 7% à1427 GMT, malgré des revenus mondiaux en hausse de 3% pour atteindre un record trimestriel de 6,63 milliards d'euros (7,73 milliards de dollars).

"Les détaillants américains sont très prudents, car ils sont bien sûr nerveux. On voit donc clairement qu'ils veulent acheter moins de produits à l'avance. Ils sont également très flexibles en ce qui concerne les taux de remise", a déclaré Bjorn Gulden lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Les remises généralisées dans le secteur sont également liées à l'incertitude que ressentent les détaillants et les consommateurs, a-t-il ajouté.

"Nous avons planifié nos activités en fonction de la poursuite de la croissance aux États-Unis", a déclaré M. Gulden.

"Nous avons fixé le prix de nos produits en fonction de ce que nous pensons que le consommateur est prêt à payer... L'année prochaine, l'impact sera bien sûr plus important, car il ne sera pas possible de tout atténuer."

ATTÉNUER L'IMPACT DES DROITS DE DOUANE EN AUGMENTANT LES PRIX ET EN MODIFIANT LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Adidas s'attend à ce que les droits de douane américains réduisent son bénéfice d'exploitation de 120 millions d'euros cette année, l'impact le plus important se produisant au quatrième trimestre, a déclaré M. Gulden. Ce chiffre est inférieur à une estimation précédente de 200 millions d'euros, après que la société ait compensé une partie des droits de douane par des hausses de prix et des changements dans la chaîne d'approvisionnement.

M. Gulden a déclaré qu'Adidas avait essayé de ne pas augmenter les prix de ses chaussures et vêtements moins chers, car ces clients sont plus sensibles aux augmentations, optant plutôt pour une hausse des prix sur les articles plus chers.

La célèbre basket Samba d'Adidas, par exemple, est désormais vendue à 100 dollars, contre 90 dollars auparavant.

Néanmoins, il a déclaré que tous les détaillants qui importent des pays les plus durement touchés par les droits d'importation de Donald Trump - comme la Chine et le Vietnam - étaient inquiets de la réaction des clients lorsque ces coûts seront répercutés.

"Je ne pense pas que les augmentations de prix soient encore visibles pour de nombreux consommateurs", a-t-il déclaré.

À l'instar d'autres marques de vêtements de sport, qui s'approvisionnent auprès d'usines asiatiques pour tous leurs produits, des survêtements aux baskets, Adidas a réduit son approvisionnement de la Chine vers les États-Unis afin de gérer l'impact de l'augmentation des droits de douane américains.

La force de l'euro par rapport au dollar, quant à elle, a porté un coup de 300 millions d'euros au chiffre d'affaires trimestriel. En tenant compte de l'impact de la monnaie, les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 1 %, bien qu'elles restent nettement inférieures au chiffre global de 8 % d'Adidas corrigé des effets de la monnaie.

ADIDAS SE REMET DE L'AFFAIRE YEEZY, LA SAMBA CONTINUE DE CROÎTRE

"Même si le consommateur en général n'est pas très fort et qu'il y avait beaucoup de stocks sur le marché, Adidas a réussi à bien se développer", a déclaré Simon Jaeger, gestionnaire de portefeuille chez Flossbach von Storch à Cologne.

Adidas se remet encore de l'affaire Yeezy après avoir mis fin à son partenariat très rentable avec le créateur de la marque - le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West - en raison de ses propos antisémites.

La perte de la ligne - les dernières chaussures Yeezy ont été vendues l'année dernière - a fait chuter les recettes, conduisant l'entreprise à une perte annuelle en 2023.

Sous la direction de Bjorn Gulden, Adidas' post-Yeezy growth a été alimentée par des baskets rétro multicolores "terrasse" comme la Samba et la Gazelle, mais l'entreprise a cherché de nouvelles sources de croissance à mesure que cette tendance s'inversait.

"La Samba continue de se développer. Je sais que les gens disent que c'est fini, mais ce n'est pas le cas", a déclaré Bjorn Gulden.

Mais il a également souligné le segment de la course à pied d'Adidas - dans lequel la société a investi dans de nouvelles chaussures de haute technologie et dans des athlètes vainqueurs de marathons - qui a connu une croissance de 30 % au cours du trimestre, améliorant ainsi la croissance de 25 % du deuxième trimestre.

(1 dollar = 0,8575 euro)