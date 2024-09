Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: le titre recule, Barclays passe à 'sous-pondérer' information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'action adidas accuse lundi la plus forte baisse de l'indice DAX à la Bourse de Francfort, pénalisée par une note sectorielle de Barclays qui a abaissé sa recommandation sur le titre.



Vers 12h15, le titre de l'équipementier sportif allemand recule de 4,5% alors que le DAX rebondit au même moment de plus de 0,9%.



De retour d'un voyage en Chine, les analystes de Barclays indique avoir abaissé leur recommandation sur adidas de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', avec un objectif réduit de 254 à 215 euros.



Au-delà des perspectives peu réjouissantes liées à l'économie chinoise, le bureau d'études invoque les incertitudes entourant l'activité aux Etats-Unis et un niveau de valorisation jugé suffisamment riche.



'S'il est vrai qu'adidas dispose d'une marque affichant l'une des dynamiques les plus favorables du secteur, nous nous montrons plus prudents au sujet des opportunités structurelles issues de Chine suite à notre déplacement', explique-t-il.



Cet élément, ajouté aux inquiétudes ayant trait au marché américain, est de nature à pénaliser la trajectoire des marges en 2025 et au-delà, poursuit-il, rappelant que le titre a déjà grimpé de 20% cette année, contre un gain de 6% pour l'Europe STOXX 600.



Alors que le titre se traite dorénavant sur des multiples de valorisation au-delà de leur moyenne sur dix ans, il va désormais falloir que le groupe fasse mieux que prévu et relève ses objectifs, une perspective que Barclays juge peu probable dans l'environnement actuel.





