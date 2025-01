adidas: le titre monte après un solide 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 11:19









(CercleFinance.com) - adidas a dévoilé mercredi de performances bien meilleures qu'attendu au titre de son 4ème trimestre et fait part de son optimisme en dépit de l'incertitude économique du moment.



Selon des chiffres préliminaires, le deuxième équipementier sportif mondial derrière Nike a vu son chiffre d'affaires grimper de 24% à 5,96 milliards d'euros sur les trois derniers mois de l'année.



Sa marge brute s'est par ailleurs améliorée à 49,8%, contre 44,6% un an plus tôt, donnant un bénéfice opérationnel de 57 millions d'euros, à comparer avec une perte de 377 millions d'euros au 4ème trimestre 2023.



Ces solides résultats valident la stratégie mise en oeuvre par Bjorn Gulden, à la tête du groupe depuis 2022, et qui chapeaute toutes les décisions de l'entreprise, des questions de personnel jusqu'au marketing en passant par les partenariats de distribution et les produits.



'Nous pensons qu'il s'agit de la bonne approche dans une optique de long terme et nous nous attendons à voir ses effets se matérialiser à l'avenir', soulignent les analystes de RBC.



Dans un communiqué, Bjorn Gulden s'est d'ailleurs montré positif concernant les positifs de son groupe, qu'il voit gagner des parts de marché sur tous ses marchés.



L'action gagnait 2,6% en matinée en Bourse de Francfort, signant l'une des plus forte hausses du DAX et de l'indice des valeurs européennes STOXX 600. Le titre gagne 53% en un an.





Valeurs associées ADIDAS 259,50 EUR XETRA +6,61%