Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: le titre bondit, prévisions 2024 relevées information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - adidas a annoncé hier soir avoir relevé ses prévisions annuelles dans la foulée d'un premier trimestre bien meilleur que prévu, ce qui faisait bondir son titre de 7% mercredi à la Bourse de Francfort.



L'équipementier sportif allemand s'attend désormais à ce que, hors effets de change, son chiffre d'affaires connaisse cette année une progression comprise entre 5% et 10%, alors qu'il prédisait jusqu'ici une hausse de l'ordre de 5%.



La marque aux trois bandes a ajouté qu'elle anticipait désormais un bénéfice opérationnel annuel de l'ordre de 700 millions d'euros, contre une précédente estimation d'environ 500 millions d'euros.



Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires à taux de changes constants s'est accru de 8%, là où que le consensus visait une croissance de seulement 4,5%.



Sa marge brute s'est améliorée, en parallèle, de 6,4 points pour s'établir à 51,2%, tandis que son résultat opérationnel a atteint 336 millions d'euros, en comparaison d'un profit de 60 millions un an plus tôt.



'Cette performance est impressionnante au vu du contexte de marché difficile du moment et d'une offre produits qui n'est pas encore totalement optimisées', soulignent les analystes de Stifel.



'L'arrivée de la collection automne/hiver 2024/2025 devrait encore accentuer cette accélération', ajoute le bureau d'études.



Avec un gain de 7%, le numéro deux de son secteur derrière l'américain Nike signait de loin la plus forte hausse de l'indice DAX à Francfort et de l'indice paneuropéen STOXX 600 mercredi matin.





Valeurs associées ADIDAS XETRA +6.47%