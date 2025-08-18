Adidas lance une paire en collaboration avec Pharrell Williams information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 12:24









(Zonebourse.com) - Adidas annonce le lancement des sneakers VIRGINIA Adistar Jellyfish, conçues avec Pharrell Williams, disponibles en coloris orange à partir du 23 août.



Ce modèle revisite l'Adistar avec un design sculptural et des éléments innovants tels qu'une semelle intermédiaire imposante et un effet phosphorescent.



Le produit sera commercialisé au prix de 300 dollars et distribué via certains détaillants ainsi que sur adidas.com. Les inscriptions ouvriront le 18 août sur l'application Confirmed.



Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle plateforme créative VIRGINIA de Pharrell Williams, avec une campagne dédiée inspirée de l'univers marin.





