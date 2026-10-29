adidas garde le rythme face à Nike et rassure les investisseurs

(Zonebourse.com) - adidas a fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes tout en confirmant ses prévisions annuelles, qu'il avait revues à la hausse la semaine passée, confirmant ainsi sa dynamique favorable face à la concurrence de l'américain.

A la Bourse de Francfort, l'action de l'équipementier sportif allemand s'inscrivait en hausse de plus de 3% vers 162,9 EUR vers 10h30, tandis que le DAX avançait de 0,4% au même moment, ce qui lui permettait de ramener ses pertes annuelles à moins de 4%.

Sur son troisième trimestre clos fin septembre, le groupe a dégagé un résultat opérationnel record de plus d'1 MdEUR, en hausse de 37% d'une année sur l'autre, donnant une marge d'exploitation de 13,9% contre 11,1% un an plus tôt.

Dopé par l'effet du remboursement des surtaxes douanières américaines, le bénéfice net des opérations poursuivies a quant à lui grimpé de 48% à 711 MEUR, marquant là aussi un plus haut historique.

Déjà publié la semaine dernière, le chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 9% à 7,3 MdsEUR, toujours à un niveau record.

A taux de changes constants, la croissance ressort à 7%. Toutes les régions, à l'exception de l'Europe (-4%), ont contribué à la croissance des ventes. Leur progression a été notamment de 19% dans la zone Japon/Corée du Sud et de 16% en Amérique Latine.

Les stocks refluent

Autre bonne nouvelle pour les investisseurs, les stocks d'invendus atteignaient 5,7 MdsEUR à la fin septembre, soit une baisse de 4% d'un trimestre à l'autre à taux de change constants, grâce au succès de la stratégie ayant consisté à vendre les stocks massifs volontairement accumulés en vue de la Coupe du monde.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice 2026, qu'il avait relevés la semaine passée.

Pour mémoire, il table désormais sur une croissance de 9% à 10% à changes constants de son chiffre d'affaires annuel pour un résultat opérationnel vu autour de 2,5 MdsEUR, et non plus de 2,3 MdsEUR comme indiqué précédemment.

Ces objectifs plus ambitieux devraient maintenir la pression sur son grand rival Nike, sur lequel les analystes ne cessent de revoir à la baisse leurs prévisions de résultats depuis quelques mois du fait de la persistance de ses pertes de parts de marché.

Avec un PER 2027 de 13,6x, le titre adidas se traite toujours sur la base d'une forte décote par rapport à Nike, qui se paie 29,7 fois ses bénéfices attendus.

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