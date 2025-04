Adidas : dévisse de -11% vers 196,6E (retour sur 12/4/2024) information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - Particulièrement pénalisé par les droits de douane US qui frapperont très durement les produits importés du Vietnam, Chine, Cambodge, Adidas dévisse de -11% vers 196,6E (retraçant le support du 12 avril 2024), ouvrant un énorme 'gap' sous 220E.

Le titre pulvérise au passage le support des 211E du 21/11/2024 et se dirige vers un re-test des 165E (plancher du 18 janvier 2024).





