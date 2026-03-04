Adidas chute, la prévision de bénéfice 2026 déçoit

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, détails)

Adidas ADSGn.DE chute nettement en Bourse mercredi, les perspectives de bénéfice 2026 inférieures aux attentes de l'équipementier sportif ayant occulté l'annonce du renouvellement du mandat de son président du directoire, Bjorn Gulden, jusqu'à la fin de l'année 2030.

Le patron d'Adidas, en poste depuis début 2023, a par ailleurs déclaré mercredi en conférence de presse qu'un des magasins du groupe allemand au Moyen-Orient avait été bombardé et que certains de ses employés avaient dû se réfugier dans des abris.

Adidas prévoit un bénéfice opérationnel d'environ 2,3 milliards d'euros pour 2026, induisant une marge de 8,5% à 8,8%, en-deçà de son propre objectif, selon les analystes de RBC.

Ces perspectives plus faibles sont dues, pour partie, aux droits de douane américains et à la faiblesse du dollar, Adidas ayant déclaré dans un communiqué anticiper un impact de 400 millions d'euros sur son bénéfice annuel.

A Francfort, vers 09h20 GMT, l'action chutait de 7,65% à 135,85 euros, contre un gain de 0,64% pour le Dax .GDAXI au même moment.

"Les actionnaires se réjouiront de l'annonce de la prolongation du contrat (de Bjorn Gulden) de 2027 à 2030, mais cette trajectoire différente des marges (expliquée par le groupe par les effets de change et les droits de douane) sera source de débat", prévenaient mercredi les analystes de Jefferies dans une note publiée avant l'ouverture des marchés.

"Dans l'état actuel des choses (...), nous anticipons une révision à la baisse des prévisions de l'ordre de (4-6% à 7-9%), ce qui devrait peser sur le cours de l'action dès l'ouverture ce matin", prévoyaient pour leur part les analystes de JP Morgan.

Le renouvellement de Bjorn Gulden a manifesté la confiance du groupe envers son dirigeant, Adidas ayant entamé un redressement après avoir enregistré une perte en 2023, sur fond de controverse pour sa collaboration avec le musicien Kanye West, surnommé Ye, après les propos antisémites de ce dernier.

Le groupe a déclaré que son chiffre d'affaires, hors effets de change, devrait progresser d'environ 5 à 9% ("high-single-digit rate") en 2026, ajoutant 2 milliards d'euros supplémentaires à son chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires 2025 est ressorti à 24,8 milliards d'euros et le bénéfice d'exploitation à 2,06 milliards.

Le groupe a par ailleurs proposé que Nassef Sawiris, membre du conseil d'administration, succède à Thomas Rabe au poste de président.

(Alexander Huebner, rédigé par Linda Pasquini à Gdansk et par Helen Reid à Londres ; version française Coralie Lamarque et Augustin Turpin)