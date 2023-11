Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: BPA en contraction de 24,1% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - adidas annonce que ses ventes ont atteint 6000 ME au 3e trimestre, en recul de 6,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice d'exploitation ressort à 409 ME en recul de 27,5%, pour un bénéfice net part du groupe de 259 ME (supérieur aux attentes), en repli de 25,4%, laissant apparaître un BPA de 1,45 euro, en recul de 24,1%.



'Au quatrième trimestre, nous continuerons de nous concentrer sur nos priorités et de jeter les bases d'une année 2024 en amélioration avant des années 2025 et 2026 réussies', explique en substance la marque.



Pour 2023, adidas anticipe un recul à un chiffre de son chiffre d'affaires à change constant et 'une petite perte d'exploitation de 100 ME', loin de la perte de 700 ME envisagée en début d'année.





