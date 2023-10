Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: bien orienté après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 15:29









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +1% après l'analyse positive d'UBS. L'analyste estime que l'amélioration des tendances se poursuivra au troisième trimestre. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 210 E (au lieu de 218 E).



' Les prochains résultats du 3ème trimestre devraient apporter de nouvelles preuves du redressement de la marque adidas malgré le ralentissement de la tendance dans ce secteur de l'industrie ' indique UBS.



' Le marché est toujours très volatil, et nous continuons à voir beaucoup d'incertitude pour le reste de l'année. Comme il y a encore beaucoup de stocks sur le marché, les détaillants sont très prudents dans leurs précommandes ', a indiqué Bjørn Gulden, le directeur général.





Valeurs associées ADIDAS XETRA +1.68%