Adidas affiche un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions au T1

Adidas ADSGn.DE a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au premier trimestre, les trois premiers mois de l'année ayant été soutenus par ce que le président du directoire Bjorn Gulden a qualifié d'environnement commercial "très instable et marqué par des remises importantes".

Le chiffre d'affaires net du groupe a augmenté de 14% à taux directeur constant pour atteindre 6,6 milliards d'euros au cours du trimestre, même si plusieurs pays du Moyen-Orient ont enregistré une baisse de leurs ventes en raison du conflit dans la région.

Adidas a déclaré qu'il faisait preuve de discipline en ne vendant pas trop de produits aux détaillants, évitant ainsi de devoir brader ses baskets.

Son concurrent américain Nike a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il menait une politique "agressive" de soldes afin d'écouler ses stocks invendus.

Le bénéfice d'exploitation d'Adidas au cours des trois premiers mois de 2026 a augmenté de 16% pour atteindre 705 millions d'euros, dépassant les 647 millions d'euros prévus par les analystes dans un sondage compilé par le groupe.

Les ventes ont été soutenues par une demande accrue d'équipements de football dans le sillage du Mondial, qui débutera en juin, a déclaré Adidas.

(Rédigé par Linda Pasquini à Gdańsk et Helen Reid à Londres ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)