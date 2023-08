Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: accord de licence renouvelé avec l'américain Coty information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty a annoncé vendredi avoir renouvelé son contrat de licence de long terme avec adidas.



Aux termes de l'accord, Coty continuera de produire la gamme de gels douche et de déodorants Active Skin & Mind commercialisés sous la marque de l'équipementier sportif allemand.



Au vu du succès rencontré par cette ligne de produits, jusqu'ici uniquement proposée en Europe, Coty indique qu'il compte désormais lancer la collection en Chine dans le cadre d'un partenariat signé avec le snowboardeur chinous Su Yiming.





