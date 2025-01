Adidas a remonté la pente en 2024 avec un bond du bénéfice d'exploitation

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

L'équipementier sportif Adidas a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation 2024 multiplié par cinq sur un an, redressant la barre après la crise liée à la fin de sa collaboration avec le rappeur Kanye West.

Le bénéfice opérationnel a atteint 1,3 milliard d'euros, porté par une hausse des ventes, a déclaré le groupe allemand dans un communiqué de résultats préliminaires.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 11% sur un an, à 23,7 milliards d'euros, soit légèrement plus que prévu, grâce à une "croissance dans toutes les régions et les divisions", a expliqué Bjørn Gulden, le DG d'Adidas, dans le communiqué.

La marque de vêtements de sport a également dégagé une marge brute d'environ 51%, en hausse de 3,3 points de pourcentage.

Au quatrième trimestre, le groupe a vu ses ventes croître de 24% sur un an, à 5,96 milliards d'euros.

Le groupe publiera ses résultats complets le 5 mars.

L'an dernier, l'équipementier avait essuyé sa première perte nette en trente ans, plombé par des stocks excédentaires et par son litige avec le rappeur Kanye West surnommé Yeezy.

Il s'était engagé à renouer avec la croissance en 2024 après les mauvais résultats de l'exercice précédent.

Adidas a rompu en octobre 2022 sa collaboration avec le rappeur controversé, épinglé pour des propos à caractère antisémite, et a cherché depuis une solution pour écouler à prix coûtant les milliers de chaussures qui ont fait le succès de leur collaboration durant des années.

Le groupe avait révisé trois fois ses prévisions annuelles à la hausse en raison de résultats trimestriels "meilleurs que prévus", s'expliquant en partie par la poursuite de la vente de ses stocks de produits Yeezy.

Malgré "l'incertitude économique", le groupe "a pour objectif de retrouver une croissance à deux chiffres" ainsi qu'une "marge de 10%", a ajouté M. Gulden sans donner de calendrier.