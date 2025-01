Adidas : +8% à 262,8E, locomotive du DAX information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Adidas s'envole de +8% vers 262,8E record provisoire) et s'impose comme locomotive du DAX.

Mais surtout, Adidas ressort par le haut d'un long corridor de consolidation horizontal 210/244E, ce qui valide un objectif de 278/280E qui n'est plus très éloigné au cours actuel. (sachant que 278E reste un 'gap' à combler depuis le 22/11/2021).





Valeurs associées ADIDAS 258,90 EUR XETRA +6,37%