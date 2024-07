ADEUNIS : Résultats annuels d'Adeunis au 31 mars 2024

Crolles, 8 juillet 2024

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats de l'exercice 2023/2024 (période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024), arrêtés par le Conseil d'administration du 8 juillet 2024. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et l'émission par le Commissaire aux comptes de son rapport sans réserve sur les comptes est prévue dans les prochains jours. Le rapport financier annuel sera disponible sur le site Internet d'Adeunis dans les prochains jours. ( www.adeunis-bourse.com ).

Ces résultats sont en tous points conformes aux résultats estimés communiqués au marché le 10 juin 2024, dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire suivie, si les conditions sont remplies, d'un retrait obligatoire (l' « Offre ») déposé par la société WEBDYN (groupe Flexitron) sur les titres Adeunis non détenus par cette dernière.

A la date de publication du présent communiqué, l'ouverture de l'Offre, qui selon le calendrier indicatif est prévue le 11 juillet prochain, reste soumise à la déclaration de conformité de l'AMF. L'ensemble des informations se rapportant à l'Offre sont disponibles sous l'onglet OPA du site Internet d'Adeunis (opa.adeunis-bourse.com) ainsi que sur le site de l'AMF.

Analyse des résultats

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises 2022-2023 2023-2024 Variation Chiffre d'affaires 5 454 4 793 -661 EBE ajusté [1] -268 -444 -176 Résultat d'exploitation -906 -1 734 -828 Résultat financier -28 -106 -78 Résultat exceptionnel -92 -389 -297 Impôt 403 350 53 Résultat net -623 -1 880 -1 257

Le chiffre d'affaires annuel ressort à 4 793 k€ contre 5 454 k€ au titre de l'exercice 2022/2023, soit un repli de -661 k€. Cette baisse s'explique principalement par un niveau d'activité très bas au 1 er semestre (-24%) lié aux stocks importants faits par les clients principaux l'année précédente.

L'impact de cette baisse de l'activité a été en partie contenu par un ajustement des charges, ainsi qu'une nette amélioration de la marge brute (51,8% contre 45,2%), mais l'EBE ajusté s'est dégradé, à -444 k€ contre -268 k€ un an plus tôt.

Après la prise en compte d'une dépréciation additionnelle de stock annoncée dans le communiqué du 10 juin 2024, pour un montant de 686 k€, le résultat d'exploitation ressort à -1 734 k€ (-906 k€ en 2022/2023) et le résultat net à -1 880 k€ (-623 k€ un an plus tôt).

Analyse du bilan

ACTIF 03/23 03/24 PASSIF 03/23 03/24 Actif immobilisé 2 203 2 547 Capitaux propres 2 775 895 Actif circulant 4 626 3 664 Provisions et impôts différés 29 84 Dont stocks 2 069 1 561 Dettes 4 025 5 232 Dont créances clients 861 814 Dont dettes financières 1 741 2 568 Dont disponibilités 936 533 Dont dettes d'exploitation 2 226 2 453 Total Actif 6 829 6 211 Total Passif 6 829 6 211

Ce contexte commercial complexe pèse naturellement sur la situation bilancielle.

Les capitaux propres ressortent à 895 k€ à fin mars 2024, soit 0,39 € par action, contre 2 775 k€ au terme de l'exercice 2022/2023.

Au 31 mars 2024, Adeunis disposait d'une trésorerie de 533 k€, contre 936 k€ au 31 mars 2023, pour un endettement financier brut de 2 568 k€, dont 1 981 k€ d'emprunts et 708 k€ d'avance en compte courant.

Comme annoncé le 9 avril 2024, compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par la Société, une augmentation de capital d'environ 1 000 k€, au prix de 0,45 € / action, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires serait réalisée après la clôture l'Offre si Adeunis reste cotée en Bourse et avant le 31 décembre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations sociales nécessaires et, notamment, celle de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. Webdyn a d'ores et déjà annoncé son intention de souscrire à titre irréductible à l'augmentation de capital, à hauteur de sa quote-part au capital de la Société par compensation avec sa créance d'avance en compte courant sur la Société d'un montant de 708 K€ et de garantir 100% de son montant. Les actionnaires qui exerceraient intégralement leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible ne subiraient aucune dilution de leur participation dans la Société.

Les modalités définitives de l'augmentation de capital et son calendrier seront communiqués en amont de son lancement dans un prochain communiqué de presse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2023/2024, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'Offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'Offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'Offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Adeunis décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

[1] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR