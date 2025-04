ADEUNIS : Résultats annuels d'Adeunis au 31 décembre 2024

Crolles, 30 avril 2025

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats annuels relatifs à l'exercice 2024, d'une durée exceptionnelle de 9 mois (période du 1 er avril au 31 décembre 2024), faisant suite au changement de clôture comptable [1] , et arrêtés par le Conseil d'administration du 25 avril 2025. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Le rapport financier annuel sera disponible sur le site Internet d'Adeunis le 30 avril 2025 ( www.adeunis-bourse.com ).

Analyse des résultats

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises 2022/2023

Publié

(12 mois) [2] 2023/2024

Publié

(12 mois) [3] 2024

Publié

(9 mois) [4] Chiffre d'affaires 5 454 4 794 4 250 EBE ajusté [5] -268 -444 -233 Résultat d'exploitation -906 -1 734 -764 Résultat financier -28 -106 -111 Résultat exceptionnel -92 -389 -8 Impôt 403 350 166 Résultat net -623 -1 880 -717

Le chiffre d'affaires annuel ressort à 4,25 M€ sur l'exercice clos au 31 décembre 2024 (d'une durée exceptionnelle de 9 mois).

Dans un contexte économique tendu qui pèse sur le marché, Adeunis a bénéficié d'un rattrapage ponctuel de chiffre d'affaires faisant suite à une activité négativement impactée par une phase de déstockage par les clients au cours de l'exercice 2023/2024. Au-delà de cet effet de rattrapage, l'environnement demeure complexe, marqué par un ralentissement du marché et de la situation économique en Europe.

Malgré l'effet volume favorable, l'ajustement des charges à la suite de la restructuration effectuée à la suite de la prise de contrôle du groupe Flexitron et une légère amélioration de la marge brute, l'EBE ajusté publié (intégrant le CIR de 166 k€) reste négatif, à -233 k€ sur l'exercice clos au 31 décembre 2024 (exercice de 9 mois).

Le résultat d'exploitation publié ressort à -764 k€ et le résultat net publié à -717 k€.

Analyse du bilan

ACTIF 03/24 12/24 PASSIF 03/24 12/24 Actif immobilisé 2 547 2 429 Capitaux propres 895 226 Actif circulant 3 664 2 841 Provisions et impôts différés 84 94 Dont stocks 1 561 905 Dettes 5 232 4 950 Dont créances clients 814 791 Dont dettes financières 2690 2483 Dont disponibilités 533 409 Dont dettes d'exploitation 2542 2468 Total Actif 6 211 5 270 Total Passif 6 211 5 270

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres ressortent à 226 k€ contre 895 k€ au 31 mars 2024. A cette date, Adeunis disposait d'une trésorerie de 409 k€ comparé à 533 k€ au 31 mars 2024. L'endettement brut ressortait à 2483 k€ au 31 décembre 2024.

Le 28 février 2025, Adeunis a réalisé une augmentation de capital d'environ 1,0 M€. Conformément à son engagement, l'actionnaire majoritaire, WEBDYN, a souscrit à titre irréductible à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société avant l'Augmentation de Capital. D'autre part, conformément à son engagement de garantie, WEBDYN a souscrit aux Actions Nouvelles n'ayant pas été souscrites à titre irréductible pendant la période de souscription. À l'issue de l'augmentation de capital, WEBDYN détenait 76,67% des actions et des droits de vote d'Adeunis.

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se tiendra le 26 juin 2025 au siège social de la Société.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2023/2024, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène de Watteville

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

[1] Le changement de clôture comptable au 31 décembre 2024 a été approuvé par l'Assemblée Générale du 26 septembre 2024

[2] Du 01/04/2022 au 31/03/2023

[3] Du 01/04/2023 au 31/03/2024

[4] Du 01/04/2024 au 31/12/2024

[5] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR