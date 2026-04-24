ADEUNIS : Mise a disposition du rapport financier annuel 2025

Crolles, 24 avril 2026
Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet ( www.adeunis-bourse.com ).
À propos d'Adeunis
Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.
Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).
Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.
WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.
|Adeunis
|ACTUS finance & communication
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Hervé BIBOLLET
Président Directeur Général
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Serena BONI
Relation Presse
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Hélène de Watteville
Relations Investisseurs
|+33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com
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+33 4 72 18 04 92
sboni@actus.fr
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+33 1 53 67 36 33
adeunis@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lZxuZ5pram/GnGlwl5ibZpdsaZdjmJGca2icyWecYsmUnZtoxpyVbJ3LZnJonG5p
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97793-mise-a-disposition-du-rfa-2025.pdf
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