 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADEUNIS : Mise a disposition du rapport financier annuel 2025
information fournie par Actusnews 24/04/2026 à 22:30

Crolles, 24 avril 2026

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet ( www.adeunis-bourse.com ).

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.

Adeunis ACTUS finance & communication
Hervé BIBOLLET
Président Directeur Général 		Serena BONI
Relation Presse 		Hélène de Watteville
Relations Investisseurs
+33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92
sboni@actus.fr 		+33 1 53 67 36 33
adeunis@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lZxuZ5pram/GnGlwl5ibZpdsaZdjmJGca2icyWecYsmUnZtoxpyVbJ3LZnJonG5p
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97793-mise-a-disposition-du-rfa-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ADEUNIS
0,8000 EUR Euronext Paris -2,44%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine une mauvaise semaine en baisse
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:12 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, dans la continuité d'une semaine marquée par les incertitudes et une situation qui reste "opaque" au Moyen-Orient. L'indice du CAC 40 a perdu 69,50 points (-0,84%) à 8.175,82 points. Sur l'ensemble de la semaine, ... Lire la suite

  • Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)
    Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de valorisation
    information fournie par Zonebourse 24.04.2026 23:05 

    Nvidia a franchi un nouveau cap en Bourse, avec une capitalisation dépassant les 5 000 milliards de dollars après une clôture record de son action à 208,27 dollars, en hausse de 4,3%. Cette performance s'inscrit dans un contexte d'enthousiasme renouvelé pour les ... Lire la suite

  • Une reprise des pourparlers entre Washington et Téhéran se profile, et les Bourses mondiales ont terminé en ordre dispersé ( AFP / ANGELA WEISS )
    Moyen-Orient: réaction mitigée des marchés à la perspective de nouveaux pourparlers
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:02 

    Les marchés mondiaux ont accueilli avec un enthousiasme très mesuré vendredi la perspective de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, près de deux mois après le déclenchement d'une guerre qui a fait flamber les prix de l'énergie et ravivé les craintes ... Lire la suite

  • Dans la ville de Nabatiyé dans le sud du Liban, le 18 avril 2026, les immeubles effondrés et les commerces éventrés se succèdent ( AFP / FADEL itani )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 24.04.2026 22:41 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient vendredi : - Le chef de la diplomatie iranienne à Islamabad Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé à Islamabad vendredi soir avant des négociations entre l'Iran ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank