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Adeunis mandate SORGEM Evaluation comme expert indépendant sur offre de Webdyn sur le capital
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 20:15

* Webdyn prépare une offre publique d’achat simplifiée volontaire sur Adeunis, préalable à un projet de recapitalisation, avec possibilité de retrait obligatoire. * Cabinet SORGEM Evaluation, représenté par Thomas Hachette, a été nommé expert indépendant pour évaluer les conditions financières de l’offre. * Conseil d’administration doit rendre un avis motivé sur l’opération une fois rapport d’évaluation, incluant attestation d’équité, finalisé. * Webdyn, filiale de Flexitron, détient 76,67% du capital et des droits de vote d’Adeunis. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Adeunis RF SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/63F0F04C69EC0F7730955548AE17241282FA97FE

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