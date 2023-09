ADEUNIS : Innovation : Adeunis intègre le savoir-faire européen de Nordic Semiconductor dans ses capteurs

Crolles, 18 septembre 2023

Innovation : Adeunis intègre le savoir-faire européen de Nordic Semiconductor dans ses capteurs

Pour le développement de ses nouveaux capteurs cellulaires, lancés en juin dernier, Adeunis annonce intégrer le savoir-faire en matière de semi-conducteur radio du norvégien Nordic Semiconductor. Ce choix, motivé par l'expérience unique de NORDIC, permet également de favoriser une souveraineté 5G européenne. Les capteurs cellulaires Adeunis, conçus et fabriqués sur le sol français, utilisent ainsi le module radio nRF9160 de Nordic, pour un suivi environnemental et centralisé dans les bâtiments intelligents.

En juin dernier, Adeunis annonçait le lancement des capteurs « COMFORT » et « COMFORT SERENITY », une nouvelle offre permettant une connectivité cellulaire sur les réseaux NB-IoT et LTE-M, dédiée au suivi des conditions environnementales dans les bâtiments. La commercialisation de ces capteurs a nécessité un développement intensif au sein des équipes Adeunis. Les performances uniques atteintes par cette nouvelle gamme sont notamment rendues possibles grâce à l'intégration du module radio nRF9160 de Nordic Semiconductor, une entreprise norvégienne de semi-conducteurs, spécialisée dans l'IoT qui a été créée en 1983 et qui emploie plus de 1 500 salariés à travers le monde.

Le SiP nRF9160 de Nordic est doté d'un modem LTE-M/NB-IoT. Ses spécifications en termes de puissance de sortie et de sensibilité, tant en mode LTE-M qu'en mode NB-IoT, garantissent une excellente performance de la radio. Ce module radio, qui embarque un processeur Arm ® Cortex ® -M33, permet également aux capteurs COMFORT et COMFORT SERENITY de bénéficier d'une puissance de traitement suffisante pour gérer efficacement l'ensemble des fonctions embarquées.

« La prise en charge par le module radio Nordic des technologies LTE-M et NB-IoT dans un composant électronique unique offre une flexibilité inégalée à nos clients internationaux », déclare Catalina Raba Mora, ingénieure radio chez Adeunis. « La faible consommation énergétique du module a également été un facteur décisif pour choisir le module radio le plus adapté à nos cas d'usages. Nos clients utilisant plusieurs capteurs dans chaque bâtiment, il était crucial de maximiser la durée de vie de la batterie. Nos produits peuvent atteindre une durée de vie remarquable de 15 ans en utilisant une batterie Li-Thionyl . »

Le module nRF9160 est en effet une référence en matière de consommation d'énergie. Il supporte notamment des modes d'économie d'énergie avancés, tels que PSM et eDRX, permettant des périodes de veille prolongées. Son chipset, qui lui est propre, intègre un long savoir-faire en matière de très basse consommation.

Les capteurs COMFORT et COMFORT SERENITY utilisent une application Android conviviale permettant de configurer facilement et rapidement les paramètres réseau et applicatifs directement depuis un smartphone en utilisant la technologie NFC. Les données environnementales récoltées par ces capteurs sont ensuite automatiquement transmises à un serveur LwM2M ou à un broker MQT. L'intégration des protocoles LwM2M et MQTT permet à Adeunis de garantir à ses clients l'interopérabilité de ses capteurs, rendant possible le suivi et l'analyse des données environnementales de n'importe quel bâtiment.

« L'utilisation du protocole LwM2M représente une réelle avancée technologique pour la gestion d'un parc de capteurs », souligne Catalina Raba. « Grâce à ce protocole, nos clients vont en effet pouvoir gérer leurs capteurs de manière centralisée, ce qui va largement simplifier la configuration, la surveillance et la maintenance de leur parc . Notre décision de nous associer à Nordic s'est imposée d'elle-même, compte tenu de leur longue et reconnue expérience dans le développement de modules IoT à faible consommation d'énergie. Nous sommes heureux d'avoir réussi ensemble à développer les produits que nous souhaitions » , ajoute Catalina.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2022/2023, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

