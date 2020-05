ADEUNIS : Frank Fischer nommé Administrateur de la SBA - Smart Buildings Alliance for Smart Cities

Crolles, le 5 mai 2020

Frank Fischer nommé Administrateur de la SBA - Smart Buildings Alliance for Smart Cities

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), annonce la nomination de son PDG Frank Fischer au Conseil d'administration de la SBA.

L'association SBA - Smart Buildings Alliance for Smart Cities a pour but d'organiser la promotion de la filière des Smart Buildings au sein des Smart Cities en associant un groupement de professionnels experts du domaine. Sa mission est de promouvoir le développement des Smart Buildings pour favoriser les transitions énergétiques, environnementales, technologiques, démographiques et urbaines, qui constituent autant de défis que d'opportunités d'actions pour les acteurs des villes de demain.

Depuis près de 20 ans, Adeunis a fait du Smart building et de la Smart city ses marchés de prédilection. Il était donc essentiel pour sa Direction de rejoindre la fédération, ce qui a été fait fin 2016, et de participer à la représentation de l'écosystème.

Depuis début avril, Frank Fischer, PDG d'Adeunis a été élu au Conseil d'administration de l'association parmi un collège de 40 administrateurs dont la fonction principale est de définir les grandes orientations de l'alliance. Frank Fischer apportera son expertise issue de 25 ans d'expérience dans la direction et le business développement d'entreprises innovantes. Spécialiste de l'IoT chez Adeunis depuis plus de 10 ans, il a su déployer des solutions globales, alliant produits et services, capables de répondre aux problématiques majeures d'un secteur en pleine expansion.

La mutualisation des compétences et des savoir-faire permettra à la filière d'accroître ses compétences, de développer de nouveaux modèles et de peser dans l'établissement des standards en faveur d'une plus grande interopérabilité.

Frank Fischer Président-Directeur Général d'Adeunis déclare : « Je suis ravi de rejoindre le Conseil d'administration de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities, qui est une association de grande qualité, composée de professionnels dotés d'expertises complémentaires. Il est très important pour Adeunis de se joindre aux initiatives de notre secteur afin de réfléchir ensemble aux actions qui permettront une meilleure adoption de nos solutions. Pour finir, je me réjouis de participer à l'avènement des technologies nécessaires aux grandes transitions, enjeux majeurs de notre génération. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel le 4 juin 2020 après bourse

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 33 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2018/2019, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr