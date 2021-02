ADEUNIS : DIGITALISER LE SUIVI DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS GRÂCE À L'IoT ADEUNIS

Crolles, le 1er février 2021

DIGITALISER LE SUIVI DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

GRÂCE À L'IoT ADEUNIS

Adeunis, l'expert des solutions IoT, en partenariat avec l'éditeur de solutions de GMAO[1] Twipi Group et Citron, éditeur de plateformes logicielles destinées à la digitalisation de la gestion énergétique des bâtiments ont mis en place une solution IoT commune, permettant à Eritherm, spécialiste de l'exploitation d'installations thermiques, d'optimiser le suivi de la maintenance des équipements techniques de plusieurs bâtiments résidentiels et culturels.

Afin de monitorer les équipements techniques du bâtiment et d'optimiser les services de maintenance associés, Eritherm a choisi d'intégrer les solutions IoT Adeunis, qui communiquent les données au travers de deux outils complémentaires :

L'application de GMAO TWIMM, (fournit par Twipi Group) : les techniciens d'Eritherm ont un accès rapide aux données essentielles relevées par les capteurs Adeunis. Grâce aux solutions IoT, ils peuvent connaître à distance la température ambiante d'une pièce ou les index des compteurs d'eau, d'électricité... Ils reçoivent également des alertes lorsqu'un état de fonctionnement anormal a été identifié.

Des tableaux de bord élaborés avec Citron : les techniciens d'Eritherm peuvent ainsi aller plus loin en analysant l'évolution des données relevées, ce qui leur permet de détecter des axes d'améliorations à mettre en place.

Des solutions pour optimiser le suivi de maintenance à distance

S'assurer du bon fonctionnement et de la maintenance des équipements techniques du bâtiment, tels que le chauffage, la ventilation ou encore les réseaux d'Eau Chaude Sanitaire, constitue le quotidien des équipes d'Eritherm. Afin d'optimiser ses processus de suivi de maintenance et d'améliorer toujours plus le service rendu à ses clients, Eritherm a fait le choix des solutions IoT Adeunis.

La solution complète apportée par Adeunis, Citron et Twipi Group, est utilisée dans le cadre de plusieurs applications :

relève des données de compteurs d'eau et de gaz pour suivre, analyser et optimiser les consommations, (capteurs PULSE d'Adeunis) ;

suivi de la température ambiante et l'humidité à l'intérieur d'un bâtiment, afin d'adapter au mieux l'utilisation du chauffage, (capteurs TEMP d'Adeunis) ;

analyse de la température des réseaux d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) afin de contrôler la non-prolifération de la bactérie mortelle légionelle (capteurs TEMP2S d'Adeunis).

Des bénéfices rapidement identifiables

Ces solutions, rapides et faciles à mettre en œuvre apportent de multiples bénéfices à Eritherm :

Amélioration de l'organisation / Réduction des coûts d'intervention

La surveillance et les alertes émises par les capteurs Adeunis permettent de supprimer des déplacements inutiles. Hormis en cas d'entretien obligatoire, les déplacements sont réalisés sur du besoin réel et qualifié. De plus, les techniciens peuvent quant à eux être affectés sur d'autres activités. L'organisation n'en est que meilleure.

Amélioration de la réactivité

Les alertes émises par les capteurs Adeunis permettent une prise d'information rapide dès lors qu'un dysfonctionnement apparaît. Il est ainsi possible d'intervenir au plus vite pour identifier la source du problème et le régler.

Diminution des consommations

La surveillance et l'analyse des consommations permettent d'optimiser leur gestion. La fonction d'alerte présente sur les capteurs Adeunis permet quant à elle d'intervenir au plus vite sur une fuite et d'éviter les surconsommations et les coûts annexes liés aux dégradations éventuelles.

Amélioration du service rendu aux clients finaux.

Améliorer la réactivité et diminuer les consommations sont deux bénéfices directs pour les gestionnaires et propriétaires des bâtiments dont Eritherm a la maintenance. En apportant ces solutions IoT, Eritherm offre à ses clients un nouveau service et ajoute de la valeur à ses offres de maintenance.

De nouveaux bâtiments et de nouveaux usages

Dans les mois à venir, l'objectif pour Eritherm est de déployer ces solutions IoT sur de plus en plus de bâtiments et également de mettre en place de nouveaux cas d'usage comme la surveillance des systèmes de ventilation.

En effet les points forts des solutions déployées : rapidité d'installation, simplicité d'utilisation, multiplicité des usages, accompagnement des équipes dans le temps, rendent facilement envisageable la transposition de ce modèle à bon nombre d'autres bâtiments.

Cliquez ici pour plus découvrir en détail l'utilisation des solutions IoT d'Adeunis par Eritherm.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relations Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

Adeunis@actus.fr

[1] Gestion de maintenance assistée par ordinateur