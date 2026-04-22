ADEUNIS : Désignation d'un expert indépendant

Crolles, le 22 avril 2026

Adeunis , l'expert des solutions IoT LoRaWAN, annonce, dans le prolongement de l'annonce du projet de recapitalisation de la Société qui serait précédé d'une offre publique d'achat simplifiée volontaire par Webdyn sur les titres de la Société non détenus par elle, suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire [1] (l' « Offre »), la désignation du cabinet SORGEM Evaluation, représenté par Monsieur Thomas HACHETTE (voir contact ci-dessous), en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre, en application de l'article 261-1, I, 1°, 4° et 5° et de l'article 261-1, II du Règlement général de l'AMF.

Le Conseil d'administration de la Société en date du 3 avril 2026, sur proposition de son comité ad hoc , a procédé à la désignation du cabinet SORGEM Evaluation, représenté par Monsieur Thomas HACHETTE, en qualité d'expert indépendant, étant précisé qu'en application de l'article 261-1-1 I et III de son Règlement général, l'AMF ne s'est pas opposée à cette nomination.

Après avoir pris connaissance de ce rapport, incluant notamment l'attestation d'équité de l'expert indépendant, le Conseil d'administration de la Société émettra un avis motivé sur l'Offre et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l'expert indépendant seront rendus publics dans le cadre du projet de note en réponse dont le dépôt auprès de l'AMF fera l'objet d'un communiqué de presse de la Société.

Contact de l'expert indépendant

Cabinet SORGEM Evaluation

Monsieur Thomas HACHETTE

11, rue Leroux

75116 Paris – France

Tél : +33 (0)1 40 67 20 00

Courriel : thachette@sorgem.com

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 76,67% du capital et des droits de vote.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène DE WATTEVILLE

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'Offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'Offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'Offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Adeunis décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

[1] Cf. communiqué de presse en date du 17 avril 2026 relatif à l'opération: Projet de recapitalisation et projet d'offre publique d'achat simplifée volontaire préalable initiée par Webdyn