ADEUNIS : Comment l'offre IAMo d'Adeunis permet de répondre aux enjeux sanitaires et économiques de millions de bâtiments

Crolles, le 14 mars 2022

Comment l'offre IAMo d'Adeunis permet de répondre aux enjeux sanitaires et économiques de millions de bâtiments

Adeunis, l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building ), a commercialisé récemment un nouveau capteur mesurant les particules fines et les composés organiques volatils [1] : le capteur BREATH. Ce capteur complète la solution IAMo d'Adeunis (Indoor Air Monitoring) dédiée au suivi et monitoring de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI). L'ensemble des capteurs de cette solution vient apporter des réponses concrètes aux besoins de nombreux gestionnaires et propriétaires de bâtiments, qu'il s'agisse d'Établissements recevant du Public (ERP), d'établissements scolaires ou encore de bâtiments tertiaires.

Depuis plusieurs mois, Adeunis déploie ses capteurs COMFORT CO2 qui mesurent la concentration en CO2, la température et le taux d'humidité dans de multiples bâtiments en France et en Europe, notamment dans le milieu scolaire. Afin de compléter son offre dédiée à la qualité de l'air intérieur et d'apporter une réponse plus fine aux acteurs du marché, Adeunis propose également depuis peu, le capteur BREATH. Les données remontées par ces capteurs, ainsi que celles relevées par le capteur Delta P sur les systèmes de ventilations sont par la suite analysées et retranscrites sous forme d'indicateurs facilement analysables dans la plateforme IAMo. Cette solution répond à des besoins actuels et futurs du marché, tant sur des aspects législatifs et sanitaires, qu'économiques… .

ERP, établissements scolaire, tertiaire : pourquoi agir pour une meilleure QAI ?

La solution IAMo, répond en premier lieu aux enjeux sanitaires nationaux : analyser la qualité d'air intérieur pour empêcher la survenance de pathologies sévères. En effet, une mauvaise QAI est source de multiples maux (asthme, allergies respiratoires, altérations cognitives, irritation des voies respiratoires...). Son amélioration réduit significativement les nuisances associées et assure aux usagers du bâtiment une meilleure santé, plus de bien-être, mais aussi plus de concentration… et bien évidemment dans le contexte actuel moins de risques d'exposition à la COVID 19.

Une récente étude européenne, portant sur 800 élèves dans 8 écoles, associe une mauvaise QAI à une baisse de la concentration et des performances scolaires 3

La situation sanitaire a intensifié les préoccupations des gestionnaires ou propriétaires de bâtiments autour de la qualité intérieure de l'air et les besoins en solution d'analyse. Une augmentation également liée au cadre législatif qui impose un audit de l'air intérieur à de nombreux bâtiments recevant du public [2] (établissements scolaires, crèche et l'ensemble des ERP en 2023).

Au-delà du cadre législatif et du contexte sanitaire qui constituent des accélérateurs de diffusion de nos solutions, la qualité d'air représente en outre un levier concret permettant d'améliorer les performances des écoliers et des salariés. Des préoccupations très regardées dans les milieux scolaires comme tertiaires.

En France 6 , les bâtiments du secteur tertiaire représentent près de 940 millions de m 2

Améliorer sa QAI et effectuer des économies d'énergie

En complément de l'étude des différentes composantes de l'air intérieur, la solution IAMo d'Adeunis analyse les systèmes de ventilation existants, en charge du renouvellement de l'air. En fonction des résultats obtenus, les gestionnaires de bâtiment pourront réguler l'activité de leurs systèmes de ventilation afin d'ajuster leur utilisation à des besoins réels.

Des ajustements qui engendreront également des économies d'énergie. Quand on sait que les équipements Climatisation-Ventilation-Chauffage et Réfrigération sont les systèmes techniques les plus énergivores, on comprend que ces questions intéressent de nombreux gestionnaires de bâtiments. Et là encore le cadre législatif pousse en ce sens avec la mise en application des décrets tertiaires 4 et décrets BACS 5 relatifs à la mise en place d'actions concrètes pour la réduction des consommations d'énergies dans les bâtiments tertiaires français.

La prise en compte du suivi de la QAI dans les bâtiments représente donc un réel besoin pour beaucoup de gestionnaires ou propriétaires. L'offre IAMo d'Adeunis répond parfaitement à ces besoins en proposant une solution simple à mettre en place et à utiliser. Elle permet de mesurer les niveaux de CO2, particules fines, COV, température, humidité et les combine au fonctionnement des systèmes de ventilation afin de connaître le niveau de qualité d'air intérieur et d'agir pour l'améliorer.

L'offre IAMo permet ainsi de :

[1] les COV émanent des revêtements, moquettes et peintures présentes dans la pièce

[2] Articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l'environnement

3 Myhrvold, A.N., E.Olsen, et al., Environnement intérieur des écoles - Santé et performance des élèves au regard des concentrations en CO2

