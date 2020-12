ADEUNIS : Chiffre d'affaires du premier semestre 2020/2021 en repli et forte amélioration attendue du résultat d'exploitation et de la situation financière

Crolles, le 10 décembre 2020

Chiffre d'affaires du premier semestre 2020/2021 en repli et forte amélioration attendue du résultat d'exploitation et de la situation financière

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente son chiffre d'affaires semestriel non audité pour l'exercice 2020/2021 (période du 1er avril au 30 septembre 2020).

Au-delà de son recentrage sur l'IoT industriel (IIoT), Adeunis poursuit sa stratégie de transition d'une organisation basée sur la croissance des activités vers un modèle privilégiant la rentabilité. Le Groupe concentre ainsi ses efforts commerciaux sur la vente de solutions standardisées / catalogues à fortes marges. Cette politique permet d'accroitre fortement et rapidement la rentabilité normative et de construire à terme une récurrence dans les commandes de produits de gammes en volume.

Cette stratégie ainsi que l'importante crise sanitaire que nous connaissons, ont entraîné une décroissance prévisible du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020/2021. En effet, ce premier semestre, débuté le 1er avril 2020, a connu des décalages de commandes en raison des mesures gouvernementales de confinement, comme anticipé dans le communiqué du 7 juillet 2020, lors de l'annonce des résultats annuels 2019/2020. Les donneurs d'ordres Grands Comptes ont ainsi été contraints de réduire fortement leurs moyens humains sur le terrain, entrainant des retards sur les programmes de déploiement IIoT.

(en milliers d'euros) S1

2019/2020 S1

2020/2021 Variation IIoT « catalog range » 1 780 1 250 -30% IIoT « customized product » 714 218 -69% Modules M2M 606 565 -7% Chiffre d'affaires du nouveau périmètre du Groupe[1] 3 100 2 033 -34%

Ainsi, le chiffre d'affaires semestriel 2020/2021 du nouveau périmètre du Groupe s'élève à 2 033 k€ contre 3 100 k€ un an plus tôt[2]. Par activité, le chiffre d'affaires des solutions « catalog range » ressort en baisse de 30% à 1 250 k€, reflétant principalement le ralentissement sur la période des déploiements de nos clients. Les solutions à faibles marges « customized products » se sont contractées de 69%, conséquence de la volonté de ne plus accepter de commandes peu ou pas profitables. L'activité Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial particulier, est relativement stable à 565 k€ et témoigne d'une solide récurrence.

Amélioration du résultat d'exploitation semestriel et ambition d'un EBE normatif à l'équilibre au cours de l'exercice

Grâce au recentrage sur les solutions les plus rentables, à la nouvelle organisation industrielle et à la gestion financière toujours rigoureuse de l'entreprise, Adeunis devrait afficher un EBE normatif (hors éléments exceptionnels), un résultat d'exploitation et une situation financière en amélioration à fin septembre 2020 (création nette de trésorerie opérationnelle attendue au premier semestre).

La société renouvelle également son ambition d'un EBE normatif à l'équilibre au cours de l'exercice 2020/2021 et confirme ainsi sa capacité à poursuivre l'exécution de sa feuille de route, malgré un environnement économique instable, grâce à une visibilité financière confortable sur l'exercice en cours.

Au-delà, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT. Pour cela, le Groupe poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées ;

L'amélioration continue de la gamme de produits et développement de nouveaux services avec l'offre KARE+ pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle

« Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l'expansion internationale ;

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l'industrie et des villes permettant notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques et au pilotage des installations à distance ;

L'apport de l'intelligence artificielle et du Edge Computing pour accroître la pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en réduisant leurs coûts.

Adeunis n'a pas reçu de signaux indiquant la remise en cause des programmes d'importance stratégique pour ses clients. Ainsi ceux-ci devraient pouvoir se poursuivre dès que la situation sanitaire sera stabilisée.

En parallèle, si le processus initié en vue d'un potentiel rapprochement avec un industriel qui pourrait aboutir à un changement de contrôle reste une orientation stratégique pour l'entreprise, Adeunis poursuit sa structuration de façon indépendante et consolide sa position, son offre et sa rentabilité opérationnelle.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

[1] Pour mémoire, au 30 septembre 2019 le périmètre intégrait l'activité Vokkero pour un chiffre d'affaires de 2 294 k€

[2] 5 394 k€ au 30 septembre 2019 en intégrant l'activité Vokkero cédée fin 2019