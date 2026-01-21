ADEUNIS : Chiffre d'affaires d'Adeunis Exercice 2025

Crolles, 21 janvier 2026

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente son chiffre d'affaires relatif à l'exercice 2025, clos au 31 décembre 2025.

(en milliers d'euros) 2024

Publié

(9 mois) [1] 2024

Pro forma

(12 mois) [2] 2025

Publié Variation

pro forma IIoT « catalog range » 3 490 4 704 3 837 -18,4% IIoT « customized product » 443 450 307 -31,8% Modules M2M 308 451 225 -50,1% Chiffre d'affaires total 4 241 5 605 4 369 -22,1%

Analyse du chiffre d'affaires 2025

Adeunis enregistre un chiffre d'affaires de 4,4 M€ sur l'exercice clos au 31 décembre 2025, en baisse de 22,1% par rapport à l'exercice 2024 pro forma (clos au 31 décembre 2024).

Le retard constaté au premier semestre (en repli de 20,1%), lié à un manque significatif de volumes, n'a pas pu être compensé au second semestre (en repli de 24,0%). Dans un environnement de marché toujours peu dynamique et marqué par une concurrence accrue, les prises de commandes significatives sont restées limitées et le niveau d'activité récurrente modéré.

Les produits IIoT « catalog range » contribuent à hauteur de 3,8 M€, en recul de 18,4%.

Le chiffre d'affaires des produits IIoT « customized » s'élève à 0,3 M€, en repli de 31,8%.

L'activité Modules M2M, dans laquelle Adeunis n'investit plus, enregistre un chiffre d'affaires de 0,2 M€, en baisse de 50,1%.

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène de Watteville

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

[1] Du 01/04/2024 au 31/12/2024. Durée exceptionnelle de 9 mois suite au changement de clôture comptable au 31 décembre 2024.

[2] Du 01/01/2024 au 31/12/2024