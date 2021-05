ADEUNIS : Birdz et Adeunis s'associent dans la création d'offres connectées conjointes au service de la politique environnementale des acteurs publics et tertiaires

Crolles, le 3 mai 2021

Birdz et Adeunis s'associent dans la création d'offres connectées conjointes au service de la politique environnementale des acteurs publics et tertiaires

Birdz, filiale de Veolia et pionnière de l'IoT environnemental, et Adeunis, l'expert des capteurs et solutions IoT, joignent leurs expériences et portefeuilles afin d'apporter aux acteurs publics et tertiaires des solutions connectées fiables et industrialisées pour le pilotage environnemental des territoires.

Birdz et Adeunis sont deux acteurs reconnus pour leur succès dans la fourniture de solutions IoT (Internet des Objets). Leurs solutions s'intègrent dans une logique de transition numérique des bâtiments afin de permettre une meilleure efficacité énergétique, de garantir la qualité de l'air intérieur et de fluidifier le facility management. En combinant leurs offres et leurs expertises, ils souhaitent ainsi proposer à leurs clients des solutions complètes, performantes et industrialisables afin d'accompagner le pilotage environnemental des territoires.

Birdz fournit des solutions innovantes aux villes, aux industriels, aux acteurs du secteur tertiaire et aux intégrateurs de la ville intelligente pour les accompagner sur leurs enjeux environnementaux. Grâce aux 350 millions de données collectées quotidiennement sur plus de 3,4 millions de capteurs connectés, Birdz œuvre aux côtés de ses clients pour leur permettre d'économiser l'énergie et d'améliorer la gestion de leurs ressources et de leurs services.

Sur un marché de la digitalisation des bâtiments et des équipements en pleine expansion, Birdz et Adeunis commercialisent des solutions pour permettre une meilleure efficacité énergétique et une surveillance avancée des installations. Dans ce cadre, les deux sociétés ont signé un contrat cadre de 3 ans, reconductible, visant à la fourniture de capteurs et solutions IoT Adeunis venant s'intégrer dans des offres Birdz qui s'adaptent aux spécificités de chaque bâtiment.

Ces solutions proposées et installées par Birdz, intégrant les capteurs Adeunis, permettront de modéliser des tableaux de bord dynamiques sur l'efficacité énergétique des bâtiments pour guider les gestionnaires vers les actions correctrices à mettre en place. L'objectif étant d'éviter le gaspillage, de permettre des économies d'énergie considérables ainsi qu'une amélioration du confort des bâtiments.

« Afin d'offrir à ses clients des solutions complètes répondant à de multiples cas d'usages pour l'efficacité énergétique de leurs bâtiments, Birdz a fait le choix de s'entourer de partenaires de confiance. En choisissant Adeunis, Birdz continue d'offrir à ses clients des solutions IoT intégrant des produits de qualité et répondant à leurs besoins » indique Xavier Mathieu, CEO de Birdz.

« Nous sommes ravis de la signature de ce contrat avec Birdz, c'est la concrétisation de plusieurs années de collaboration réussies entre nos deux sociétés, dont les solutions combinées permettent d'œuvrer en faveur de l'efficacité énergétique, du contrôle de la qualité de l'air et de l'optimisation des opérations de maintenance » précise Frank Fischer, PDG d'Adeunis.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

À propos de Birdz

Birdz, pionnier du télérelevé des consommations d'eau est aujourd'hui un acteur clé de l'IoT environnemental. Fort d'une vingtaine d'années d'expérience, l'entreprise, filiale de Veolia, déploie son savoir-faire au service de la Smart City via un très large écosystème de solutions - de la conception des capteurs, à la valorisation des données, en passant par le contrôle, la transmission ou encore l'analyse.

Plus de 3 millions de compteurs connectés ont été déployés par Birdz, ils collectent chaque jour des millions de données pour améliorer la gestion des ressources.

Plus d'informations sur www.birdz.com

