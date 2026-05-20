ADEUNIS : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2026

Crolles, 20 mai 2026

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le jeudi 25 juin 2026 à 10h au siège social situé 283 rue Louis Néel - Parc Technologique Pré Roux, 38920 Crolles.

L'avis de réunion a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO). Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, le projet des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires et les principales modalités de participation à l'Assemblée. Cet avis est disponible sur le site Internet d'Adeunis, à la rubrique Assemblée générale ( www.adeunis-bourse.com/informations/assemblee-generale/ ).

L'Assemblée Générale Mixte aura notamment pour objet de statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que sur le projet d'opération de recapitalisation annoncé par la Société [1] , prenant la forme d'une réduction de capital à zéro motivée par des pertes suivie d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant d'environ 1,7 million d'euros, afin d'améliorer la structure des capitaux propres d'Adeunis.

L'avis de convocation sera publié au BALO le 10 juin 2026. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet d'Adeunis ( www.adeunis-bourse.com/informations/assemblee-generale/ ), selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que l'opération de recapitalisation susvisée serait précédée d'une offre publique d'achat simplifiée volontaire suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire (l' « Offre »), qui serait initiée par Webdyn sur les titres d'Adeunis non détenue par cette dernière. Le projet de note d'information relatif à cette Offre devrait être déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») dans les prochains jours et fera l'objet d'un communiqué de presse.

Selon le calendrier indicatif à arrêter avec l'AMF, l'Offre devrait être ouverte au cours du troisième trimestre 2026, après la tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2026.

Cette Offre demeure notamment conditionnée à la décision de conformité de l'AMF.

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'Offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'Offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'Offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Adeunis décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène de Watteville

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

[1] Cf. communiqué de presse en date du 17 avril 2026 relatif à l'opération: Projet de recapitalisation et projet d'offre publique d'achat simplifée volontaire préalable initiée par Webdyn