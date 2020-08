ADEUNIS : Adeunis sera présent au salon MtoM Embedded les 23 et 24 septembre 2020 à Paris

Crolles, le 31 août 2020

Adeunis sera présent au salon MtoM Embedded les 23 et 24 septembre 2020 à Paris

Adeunis, l'expert des solutions IoT[1] pour le Smart Building, la Smart City et la Smart Industrie, sera présent au salon MtoM Embedded les 23 et 24 septembre prochains à Paris. À cette occasion, Adeunis présentera sa gamme de capteurs et solutions IoT, ainsi que ses travaux d'innovation autour de l'Intelligence Artificielle, du Edge Computing et du Cellular IoT.

L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTE STRATEGIE

Edge Computing et Intelligence Artificielle au service du Smart Building

En novembre 2020, Adeunis, en collaboration avec CARL Software - expert en gestion technique de patrimoine et des équipements, commercialisera une solution commune de gestion de maintenance connectée. Elle s'appuie sur une approche articulant Intelligence Artificielle et Edge Computing.

L'objectif de ce projet est de prévenir et anticiper la maintenance technique des équipements grâce à la génération de modèles prédictifs qui ont pour rôle de détecter des dysfonctionnements d'équipements ou des dérives dans le temps. Dans un premier temps, les deux entités ont choisi de s'appuyer sur le capteur Adeunis Delta P qui assure la surveillance du bon fonctionnement des systèmes de ventilation. Ce premier projet sert de base pour la création d'une plateforme d'algorithmes embarqués commune à tous les capteurs Adeunis.

Cellular IoT - une solution NB IoT pour la télérelève des compteurs

Afin de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et à leurs applications métier, les équipes Adeunis travaillent depuis plusieurs mois sur les technologies Cellular IoT. Après avoir travaillé avec succès sur le LTE-M1 en 2019, Adeunis s'est plus particulièrement concentrée cette année sur le protocole NB IoT.

Les travaux d'innovation et de marketing effectués jusqu'alors ont permis dans un premier temps le développement du capteur impulsionnel PULSE, dédié à la télérelève de compteurs (marchés Smart Building et Smart City). Les premiers produits sont actuellement testés dans plusieurs pays européens afin de valider la performance du réseau dans de multiples environnements. Le lancement commercial de ce premier capteur Adeunis NB IoT est prévu au cours du premier trimestre 2021.

ADEUNIS : DES SOLUTION IOT GLOBALES

La mission d'Adeunis est d'accompagner ses clients sur la digitalisation de leurs métiers à travers des solutions IoT industrielles globales, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée à leur application.

Pour répondre à cette mission, Adeunis propose une large gamme de capteurs IoT pour connecter les bâtiments et équipements avec les technologies LoRaWAN et Sigfox afin d'optimiser les performances énergétiques des bâtiments, de superviser à distance le bon fonctionnement d'équipements, d'anticiper une maintenance, d'améliorer le confort et la qualité de vie des usagers ou encore d'améliorer des process de fonctionnement...

Outre ces capteurs, les équipes Adeunis ont également développé des solutions applicatives et outils web pour le décodage de données, la configuration, le maintien en conditions opérationnelles ou encore la mise à jour par les airs des capteurs... dans le but d'accompagner ses clients sur l'ensemble de leur projet IoT.

Pour plus d'informations sur la gamme de capteurs et solutions IoT Adeunis, rendez-vous

au salon MtoM Embedded (Paris, Porte de Versailles) les 23 et 24 septembre 2020 :

stand E13

À cette occasion, Jean-Luc Baudouin, Directeur Général Délégué en charge de la R&D et du Marketing d'Adeunis interviendra lors des conférences suivantes :

Mercredi 23 septembre 10h00 - 11h00 : « Tout sur les apports de la 5G aux IoT : technologie, fonctionnalités, performances, sécurité, applications, coûts... » ;

Mercredi 23 septembre 15h30 - 16h30 : « Edge computing, la réponse efficace à la masse de données générées et pas toujours utiles. Explications » ;

Jeudi 24 septembre 14h30-15h30 : « IA on edge ou bien IA sur le cloud ? Voici des clés pour déterminer le bon choix. »

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

