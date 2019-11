ADEUNIS : ADEUNIS présente sa feuille de route 2019/2021 pour s'imposer comme un acteur de référence de l'IoT industriel

Crolles, le 25 novembre 2019

Adeunis présente sa feuille de route 2019/2021

pour s'imposer comme un acteur de référence de l'IoT industriel

Adeunis, l'expert des solutions IIoT [1] présente ce jour sa nouvelle feuille de route, qui fixe son projet de croissance dans l'Internet des Objets Industriels.

Adeunis est aujourd'hui centré autour de ses solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées principalement au Smart Building (l'optimisation de la gestion des bâtiments) et à ses segments adjacents : Smart Industry (l'optimisation des process & services industriels) et Smart City (le développement de l'attractivité des villes). Jouissant d'une offre complète et d'une approche technologique agnostique, Adeunis est capable de répondre aux problématiques majeures d'un marché en pleine expansion.

Une offre technologique structurée pour capter le formidable potentiel du marché de l'IoT industriel

Depuis près de 20 ans, Adeunis est un acteur essentiel de la montée en puissance des solutions IIoT, des modules M2M aux architectures complexes de l'IoT . Au cours de ces deux décennies, Adeunis a développé et commercialisé plus de 100 produits différents, dépassant les 5 millions d'objets connectés vendus. Afin d'adresser un marché de l'IIoT dont la taille pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars en 2025[2] au niveau mondial, Adeunis structure son modèle autour d'une solution complète qui va de la captation des données à leur valorisation en passant par leur transmission et leur sécurisation :

Capter : l'expertise industrielle d'Adeunis, associée à son savoir-faire technique en R&D et certification internationale, ont permis de développer une gamme de capteurs répondant à tous les besoins des utilisateurs, pouvant être déployés à une échelle industrielle. Les applications sont multiples : mesure de la température, de l'humidité ou de la pression, connexion des compteurs, extension de la portée d'un réseau, ou encore l'optimisation des consommations d'énergies...

Transmettre : Adeunis construit des réponses globales adaptées aux exigences, usages et environnements. Pour cela, le Groupe a fait le choix de rester ouvert et totalement agnostique face aux solutions de connectivité existantes, aussi bien sur des réseaux IoT publics (LoRaWAN, Sigfox) ou privés (LPWAN). En amont d'une installation, les équipes d'Adeunis étudient la connectivité des zones et permettent la connexion au réseau le plus adapté via des partenariats avec des opérateurs (Orange, Swisscom, Comcast...). Pour finir, elles configurent et aident au déploiement de la flotte de capteurs.

Sécuriser et Fiabiliser : Adeunis a développé toute une offre de services afin de permettre une transmission fiable et durable de la donnée, enjeu majeur des installations IoT :

KARE et KARE+, deux solutions complémentaires comprenant une plateforme de gestion et d'analyse des données transmises, associée à un service de maintien en conditions opérationnelles du parc d'objets connectés adeunis ® grâce notamment à un système de mise à jour simultanée des capteurs à distance (FOTA[3]) ;

grâce notamment à un système de mise à jour simultanée des capteurs à distance (FOTA[3]) ; Une bibliothèque de Codec qui permet de décoder et de réduire le temps d'intégration des données, tout en facilitant le développement d'applications connexes ;

La valorisation, visualisation et exploitation des données via des plateformes partenaires ;

Des services personnalisés tels que des formations à l'IoT et l'accès à une plateforme de support technique.

Le Groupe poursuit continuellement ses travaux de recherches et d'innovation afin d'enrichir son offre de produits et de services, et les adapter aux nouvelles technologies. D'ici 2021, Adeunis ambitionne notamment d'étendre la compatibilité de ses objets connectés aux nouveaux réseaux NB-IoT et LTE-M, poursuivre ses expérimentations sur la technologie 5G et étendre ses solutions à l'IA ainsi qu'à l'Edge computing[4].

Des leviers commerciaux puissants

Adeunis dispose de différents atouts pour soutenir sa dynamique commerciale sur les segments de marché les plus attractifs :

Le Smart Building, segment privilégié de conquête, est le segment le plus mature de l'IoT où les besoins sont les plus importants (optimisation de la performance énergétique, exploitation et maintenance, confort, sécurité...). Adeunis dispose d'un positionnement reconnu dans ce secteur et compte déjà de grands industriels parmi ses clients, dont Accor, Bouygues, Dalkia, Engie ou Schneider.

Une capacité démontrée à se déployer chez les Grands comptes, au travers d'une stratégie adéquate. Adeunis dispose d'équipes commerciales dédiées proposant un catalogue de produits évolutifs, associés à des services clés en main et adaptés à leurs besoins. L'acquisition de ces comptes peut garantir des volumes importants sur le long terme.

Une montée en puissance de l'international via un réseau de distribution indirecte. À ce jour, les produits Adeunis sont certifiés dans plus de 30 pays dont les membres de l'Union Européenne, les États-Unis et le Canada et peuvent être utilisés dans plus de 100 autres, dont la Russie, l'ensemble de l'Amérique du sud, l'Afrique et l'Asie du sud-est. Cette expansion internationale présente le double intérêt de maximiser la croissance future tout en réduisant le temps d'accès au marché grâce aux distributeurs et revendeurs partenaires. Ce réseau, qui compte 10 distributeurs agréés et 20 revendeurs, a généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2018/2019, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 40% depuis 2015.

Des opportunités de conquête sur deux segments adjacents au Smart Building, la Smart City et la Smart Industry. Ces deux segments présentent des besoins similaires tels que l'optimisation de la performance énergétique ou la sécurité et s'adressent à des clients au profil comparable (Grands comptes / International). Adeunis compte déjà des clients emblématiques en Smart City (Enedis, Citycare, Saur ou Janz) et Smart Industry (Airbus, Orano, Soitec ou Schneider).

Une organisation robuste

Adeunis appuie son développement sur une équipe de 33 personnes, dont environ un quart en recherches et développement. L'entreprise est pilotée par Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis, au sein de l'entreprise depuis plus de 10 ans et auparavant Directeur Général Délégué en charge de l'activité IIoT, et deux Directeurs Généraux Délégués, Jean-Luc Baudouin (VP R&D/Marketing) et Hervé Bibollet (VP Sales). Cette organisation agile et expérimentée permet d'assurer la meilleure qualité d'exécution.

Sur le plan industriel, Adeunis s'appuie sur 3 partenaires EMS situés en France, en Thaïlande et en Malaisie qui permettent une flexibilité de la production.

Une structure financière saine

Au cours des 5 dernières années, Adeunis a réalisé une croissance annuelle moyenne de 30% sur ses activités IoT (80% de son activité actuelle, le solde étant généré par l'activité historique de vente de modules M2M) pour atteindre 6,6 M€ de chiffre d'affaires proforma à fin mars 2019 (hors activité Vokkero® cédée fin octobre 2019). Sur le 1er semestre 2019/2020, cette activité IIoT a enregistré une progression estimée de +19%.

Adeunis dispose aujourd'hui de 2,7 millions d'euros de ressources disponibles, dont 0,7 million d'euros d'avances en comptes courants, qui permettent la mise en œuvre sereine de la feuille de route.

Un alignement des planètes pour un développement créateur de valeur

Adeunis a l'ambition de devenir un acteur de référence de l'IIoT. Sur la période 2019/2021, le Groupe base sa stratégie sur 2 piliers :

L'amélioration continue de la gamme de produits et développement de nouveaux services pour tendre vers une solution globale dans le modèle « Device As A Service », avec un focus sur les Grands comptes ainsi que sur l'expansion internationale ;

La poursuite d'une croissance profitable pour tendre vers un EBE[5] à l'équilibre en mars 2021. Elle repose sur une poursuite de la croissance annuelle, la consolidation de la marge brute et le contrôle continue des charges d'exploitations.

De plus, le marché de l'IIoT bénéficie d'un Momentum particulier : le paysage concurrentiel se structure, les offres IIoT atteignent leur maturité ce qui crée, pour les industriels, une nécessité à les intégrer. Additionné à la clarification du positionnement d'Adeunis, il apparait qu'une opération stratégique se révèlerait fortement créatrice de synergies. Dans ce cadre, Adeunis a donné un mandat à une banque d'affaires pour lancer un processus de rapprochement avec un industriel qui pourrait aboutir à un changement de contrôle au cours des prochains mois.

« Adeunis est une entreprise innovante, dotée d'une solide expertise technologique, qui possède les moyens de poursuivre ses ambitions pour devenir un acteur majeur de l'IIoT. Notre capacité financière associée au développement soutenu de nos offres et de nos marchés vont nous permettre d'atteindre le seuil de rentabilité financière dès mars 2021. En outre, notre marché évolue rapidement et semble dans un Momentum particulier, l'adossement à un acteur majeur du secteur nous permettrait d'aller beaucoup plus loin, bien plus rapidement dans la captation du formidable potentiel de l'Internet des Objets Industriels. » explique Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis.

La société présentera ce jour sa stratégie et de ses perspectives lors d'une réunion financière.

Prochains rendez-vous : chiffre d'affaires semestriel 2019/2020 - 12 décembre 2019

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 33 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2018/2019, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 M€.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank Fischer

Président Directeur Général Serena BONI

Relation presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] Internet des Objets Industriels

[2] Grand View Research, "Industrial Internet of Things Forecasts, 2019-2025" (Jun-19)

[3] Firmware over the air

[4] Informatique en périphérie du réseau - méthode d'optimisation et de traitement des données dans le cloud

[5] Excédent Brut d'Exploitation : résultat d'exploitation avant dotations nettes de reprises aux amortissements et provisions