ADEUNIS : Adeunis lance IAMo (Indoor Air Monitoring), une solution IoT dédiée au suivi de la Qualité de l'Air Intérieur et au confort dans les bâtiments

Crolles, le 30 septembre 2021

Adeunis lance IAMo (Indoor Air Monitoring),

une solution IoT dédiée au suivi de la Qualité de l'Air Intérieur

et au confort dans les bâtiments

Pour répondre aux enjeux de la Qualité d'Air Intérieur (QAI), Adeunis a élaboré une nouvelle offre IoT. Cette solution permet de suivre et analyser l'évolution de la qualité d'air et du confort dans un bâtiment, puis de mettre en place un plan d'action adapté aux mesures relevées.

La qualité de l'air intérieur est un enjeu majeur actuel. Déjà règlementée pour les ERP[1] au travers de la loi Grenelle 2, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui l'a propulsée au premier plan des préoccupations des usagers et de l'ensemble des gestionnaires de bâtiments.

Le niveau de qualité de l'air intérieur est tributaire de multiples facteurs : polluants intérieurs, efficacité du système de ventilation, caractéristiques du bâtiment et des biens qui le compose, activité humaine et aussi pollution extérieure. Pouvoir analyser efficacement la qualité de l'air intérieur n'en est que plus complexe.

Afin d'optimiser le confort et de garantir le bien-être des occupants d'un bâtiment, via l'analyse de la qualité de l'air, Adeunis propose donc une solution IoT clé en main accessible à tous, composée de capteurs IoT et d'une plateforme de pré-traitement de la donnée. L'objectif de cette solution est d'apporter des réponses claires aux différentes parties prenantes du bâtiment : propriétaires, gestionnaires, mainteneurs, occupants… grâce à des indicateurs faciles à interpréter.

Les différents capteurs Adeunis proposés dans la solution IAMo (COMFORT CO2, BREATH, MOTION) analysent automatiquement et périodiquement les polluants présents dans la pièce, ainsi que ses caractéristiques d'ambiance : température, humidité, luminosité, dioxyde de carbone (CO 2 ), particules fines (PM) et composés organiques volatils (COV). C'est la combinaison de ces données qui, une fois analysée via la plateforme de pré-traitement, apportera des réponses concrètes sur le niveau de qualité de l'air intérieur, via deux indicateurs : l'ICONE et le TAIL.

En complément de ces analyses, la solution permet également de suivre le bon fonctionnement des systèmes de ventilation (CTA, VMC…). Le capteur DELTA P, positionné sur ces équipements, analyse ces données de fonctionnement. Il permet de détecter l'encrassement d'un filtre, d'anticiper les maintenances ou d'augmenter la réactivité en cas de panne et d'améliorer ainsi le renouvellement de l'air intérieur.

Ainsi la solution IAMo Adeunis regroupe trois actions :

la surveillance de la Qualité d'Air Intérieur dans le temps ;

l'observation et la garantie du confort des usagers ;

la détection des anomalies de ventilation.

Pour découvrir cette solution, Adeunis vous donne rendez-vous

au stand C25, sur le salon IBS, à Paris Porte de Versailles,

les 20 et 21 octobre prochains.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] Établissements recevant du public

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yp2eksZslW2YmmtqasdobGRnl2xpw2eZZZXGl5Jok8idbWmRnGhnmMidZnBil2tq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71264-2021-09-30-lancement_offre_qai.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com