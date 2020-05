ADEUNIS : Adeunis étend sa gamme de produits IoT en Amérique du nord et en Asie-Pacifique

Crolles, le 12 mai 2020

Adeunis étend sa gamme de produits IoT en Amérique du nord

et en Asie-Pacifique

Forte de son expertise sur les réseaux LPWAN et dans la continuité de sa stratégie Adeunis annonce le renforcement de sa présence à l'international. Pour toucher de nouveaux marchés cibles : États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Thaïlande, Adeunis a choisi d'adapter trois de ses produits phares aux normes en vigueur dans ces pays : le Field Test Device, le PULSE et le MODBUS.

Accéder à de nouveaux pays...

Avec sa gamme historique de capteurs IoT, Adeunis est déjà présente dans de multiples pays. En effet les gammes LoRaWAN EU868-870 et Sigfox RC1 permettent aujourd'hui de répondre aux besoins de captation de données IoT en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, dans les domaines du Smart Building, de la Smart City et de la Smart Industry. Afin d'étendre sa présence dans le monde, Adeunis poursuit l'extension de sa gamme de capteurs IoT et adapte leur fonctionnement pour répondre aux besoins de cinq nouveaux pays : Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Thaïlande.

...en développant des produits aux normes radio adaptées...

Les capteurs PULSE, MODBUS et le Field Test Device existent désormais dans les versions LoRaWAN US902-928, LoRaWAN AS923 et/ou Sigfox RC4.

Le FTD (Field Test Device) est LE testeur de réseau de référence, plébiscité par les opérateurs réseaux IoT. Il permet de qualifier et valider le réseau disponible. C'est un indispensable à tout projet IoT ;

Le PULSE, permet de rendre communicant tout type de compteur impulsionnel (gaz, eau, électricité) afin d'analyser les consommations et booster les performances énergétiques des bâtiments ;

Le MODBUS, permet de créer une interface pour « esclaves Modbus ». Avec ce capteur il est possible d'interroger, écrire et lire, un ou plusieurs registres sur un ou plusieurs esclaves Modbus.

...en partenariat avec des acteurs locaux

« C'est grâce aux partenariats que nous avons noués avec de multiples opérateurs et distributeurs sur ces régions du monde, que nous pouvons d'ores et déjà nous féliciter de la réussite de plusieurs projets » explique Frank Fischer, PDG Adeunis. SENET (États-Unis), GO WIRELESS (Nouvelle-Zélande) ou encore ENERGERE (Canada) font partis des premiers partenaires à avoir accordé leur confiance à Adeunis.



À propos d'Adeunis



Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT dédiées aux secteurs d'activités du smart building, smart industry et smart city.

Notre mission : accompagner nos clients sur la digitalisation de leurs métiers à travers des solutions IoT industrielles, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée à leur application.

La promesse faite à nos clients : maîtriser la gestion et l'optimisation de leurs équipements et services grâce à nos solutions connectées.



