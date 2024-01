ADEUNIS : Adeunis étend sa gamme de capteurs IoT pour l'Amérique et l'Asie-Pacifique

Crolles, le 25 janvier 2024

Adeunis étend sa gamme de capteurs IoT pour l'Amérique

et l'Asie-Pacifique

Adeunis, expert dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT), annonce l'extension de sa gamme de capteurs IoT LoRaWAN et Sigfox vers de nouvelles zones dans le monde. Une dizaine de capteurs Adeunis sont ainsi disponibles en 7 versions afin de répondre aux besoins du continent Américain et de la zone Asie-Pacifique, en plus de l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Multiplication des capteurs Adeunis disponibles à travers le monde…

Dans la poursuite de ses efforts d'expansion à l'international, Adeunis a développé ses capteurs historiques dédiés au smart building dans de nouvelles versions, permettant à la Société d'adresser la majeure partie des pays couverts par les réseaux LoRaWAN et Sigfox.

Les capteurs PULSE, COMFORT, COMFORT SERENITY, TEMP, TEMP2S, DRY CONTACTS, WATER LEAK CABLE, WATER LEAK SPOT, CONTACT SENSOR et DOUBLE LEVEL SENSOR, sont donc désormais disponibles en 7 versions différentes, répondant aux normes radio spécifiques des zones Amérique et Asie-Pacifique, en plus de l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient (zones déjà couvertes par la gamme). Cela permet de multiplier par 3 le nombre de capteurs Adeunis différents disponibles dans ces zones.

Les différentes versions de capteurs existantes :

LoRaWAN : EU863-870 (Europe, Afrique) / AS923(Sud de l'Asie) / US902-928(Amérique) / AU915 (Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil)

Sigfox : RC1 (Europe, Afrique) / RC2 (Amérique du Nord, Brésil) / RC4 (Asie-Pacifique, Amérique du Sud) [1]

…en développant des produits aux normes radio adaptées, pour le smart building

Quel que soit le type de bâtiment concerné (tertiaire, collectif, public, industriel), les solutions connectées Adeunis permettent de digitaliser et optimiser la gestion de ces bâtiments. Les objectifs sont variés : réduire les consommations d'énergie, d'améliorer le confort intérieur ou encore d'optimiser les opérations de maintenance…

Cette gamme de capteurs, présentés ci-après, permettra la digitalisation des bâtiments à travers le monde.

Le PULSE, permet de rendre communicant tout type de compteur impulsionnel (eau, thermique, électricité…) afin d'analyser les consommations et booster les performances énergétiques des bâtiments ;

Le DRY CONTACTS, permet de reporter des états et des alarmes et de piloter des relais. Il répond aux besoins des utilisateurs désireux de superviser à distance des données de type : détection d'ouverture de porte, détection de présence, alerte de fonctionnement d'un équipement… ;

Les TEMP et TEMP2S, permettent de mesurer et suivre des évolutions de températures d'équipements de type réseau d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) ;

Les COMFORT et COMFORT SERENITY, permettent de mesurer et d'analyser les évolutions de température, d'humidité, la concentration en dioxyde de carbone (CO 2 ) et un changement relatif du niveau de composés organiques volatils ambiants à l'intérieur d'une pièce. L'objectif de ces capteurs étant d'améliorer la qualité de l'air intérieur, d'optimiser le confort ambiant et réaliser des économies d'énergie.

Le développement de ces nouveaux capteurs s'inscrit dans la volonté annoncée d'Adeunis d'étendre sa présence dans le monde. Cette gamme vient en complément des produits lancés en 2023 sur les nouvelles technologies NB-IoT et LTE-M, afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisateurs et de cas d'usage à travers le monde.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2022/2023, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

