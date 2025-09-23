ADEUNIS : Adeunis et Webdyn dévoilent WA+ System, leur marque commune d'OEM, au service du développement IoT sur mesure

Acteurs incontournables du monde de l'IoT Industriel, Adeunis et Webdyn annoncent, à l'occasion du salon IBS Event 2025, le lancement de leur marque commune WA+ System, dédiée au développement de solutions IoT personnalisées .

Ce lancement illustre la capacité des deux entreprises réunies (Webdyn possédant 77% des parts d'Adeunis), à combiner leurs expertises pour développer des solutions IoT toujours plus performantes . Au travers de cette marque, une ambition commune : apporter de nouvelles solutions personnalisées pour digitaliser le métier de ses clients.

Experts de l'IoT appliqué aux infrastructures et bâtiments intelligents , Adeunis et Webdyn conçoivent et fabriquent depuis plus de 20 ans des solutions de communication pour la supervision technique, l'optimisation énergétique, la maintenance et le pilotage des équipements. En combinant les capteurs autonomes d'Adeunis et les concentrateurs et gateways de Webdyn, les deux marques couvrent une large partie de la chaîne de valeur IoT, du terrain jusqu'au cloud, au service des secteurs de l'énergie, du bâtiment, du tertiaire ou encore de l'industrie.

WA+ System : une marque OEM au service des projets sur mesure

WA+ System allie l'agilité et l'expertise des deux marques Adeunis et Webdyn en IoT Industriel avancé pour la conception et l'industrialisation de solutions connectées sur mesure . Que l'objectif soit de développer un nouvel équipement ou service, ou d' optimiser un équipement ou service existant en ajoutant de la connectivité , WA+ System accompagne ses clients dans toutes les étapes du projet.

Concrètement, WA+ System collabore avec ses clients depuis la phase de cadrage du besoin jusqu'à la gestion du cycle de vie du produit sur le long terme, en passant par les phases de conception, industrialisation, certification et production.

« WA+ System incarne ce que nous faisons de mieux : transformer une idée en une solution IoT robuste, certifiée et prête à être déployée sur le terrain. », explique Alexandre Haudebourg Responsable de l'activité WA+ System.

Une complémentarité au service de projets ambitieux

La force de WA+ System s'appuie sur l'union des expertises d'Adeunis et Webdyn :

D'un côté, l'expertise en radio et en capteurs autonomes ultra basse consommation d'Adeunis.

De l'autre, le savoir-faire Webdyn en gateways multi-protocoles et infrastructures IoT complexes.

Une robustesse industrielle, éprouvée par de longues années d'expérience.

Une expérience terrain forte : installation, déploiement, contraintes radio, contraintes environnementales.

Une expertise reconnue dans les technologies radio (LoRaWAN®, W-MBUS, NB-IoT, LTE-M, 4G, etc.) mono ou multi-connectivité.

Ce service a déjà donné naissance à plusieurs dispositifs innovants dans les domaines de l'énergie, du bâtiment ou de la sécurité : commande d'électrovannes à distance, modems concentrateurs, gateways intelligentes pour le réseau d'eau.. . Une démonstration concrète du savoir-faire croisé des deux entités, désormais fédérées sous une offre structurée et accessible , pour répondre à encore plus de besoins spécifiques des marchés.

À découvrir sur le salon IBS – Stand D17

Les équipes Adeunis et Webdyn seront présentes au Salon IBS – Porte de Versailles, Paris , pour échanger autour de WA+ System , de leurs solutions connectées actuelles et de cas d'usage concrets.

Stand commun Adeunis x Webdyn –Stand D17

IBS Event – 30 septembre et 1 er octobre 2025

Paris Expo Porte de Versailles

À propos d'Adeunis

Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs connectés. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Adeunis est une marque du groupe Flexitron.

Site web : www.adeunis.com

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/adeunis-rf

À propos de Webdyn

Webdyn est la marque du groupe Flexitron dédiée à la conception et à la fabrication de solutions IoT industrielles, de routeurs, de modems et de gateways destinés à la communication sans fil GSM (LTE / 4G / 3G / 2G), filaire (RS232, RS485, Ethernet,) WiFi et LoRa. Son objectif est de créer un monde durable et plus intelligent grâce à l'IoT, en proposant à la fois des appareils de communication et des solutions complètes pour tous les secteurs verticaux.

Site web : www.webdyn.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/webdyn/

