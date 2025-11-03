Adeia poursuit AMD pour violation de brevet dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La société de licences technologiques Adeia ADEA.O a déposé lundi deux plaintes contre Advanced Micro Devices AMD.O devant un tribunal fédéral du Texas pour violation présumée de dix brevets liés à des innovations dans le domaine des semi-conducteurs.

Selon ces poursuites, plusieurs modèles de processeurs AMD utilisés dans des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs violent les droits de brevet d'Adeia relatives à des inventions visant l'amélioration de la fabrication de semi-conducteurs.

Les porte-parole d'AMD n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les plaintes.

ADEIA CHERCHE UN "ARRANGEMENT JUSTE ET RAISONNABLE"

Le directeur général d'Adeia, Paul Davis, a déclaré que l'utilisation de sa technologie par AMD avait "grandement contribué à son succès en tant que leader du marché" et qu'Adeia serait ouverte à "un arrangement juste et raisonnable qui reflète la valeur de notre propriété intellectuelle."

AMD, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, est l'une des plus grandes sociétés américaines de semi-conducteurs. La semaine dernière, AMD a signé un accord avec le gouvernement américain pour la construction de deux superordinateurs dotés d'intelligence artificielle afin de faire progresser la recherche et le développement aux États-Unis.

Adeia, basée à San Jose (Californie), était l'unité de licence de propriété intellectuelle de Xperi, propriétaire de TiVo, avant que Xperi ne devienne une société indépendante en 2022.

Dans sa plainte, Adeia indique que son prédécesseur, Tessera, a été le pionnier du collage hybride et des nœuds de processus avancés, deux technologies liées à la fabrication de semi-conducteurs.

Selon la plainte, les processeurs AMD qui intègrent la technologie "3D V-Cache", y compris les puces d'intelligence artificielle, ont été fabriqués à l'aide des méthodes brevetées d'Adeia.

Adeia a demandé un montant non spécifié de dommages et intérêts et une décision de justice ordonnant à AMD de cesser d'utiliser sa technologie brevetée.